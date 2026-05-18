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Johanna Solano y su cabrita fueron expulsadas del Mall Oxígeno: ‘Como una delincuente’, afirma

La Miss Costa Rica 2011 se mostró en desacuerdo con su expulsión del centro comercial

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Por Juan Pablo Sanabria
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Johanna Solano es dueña de un cabrito, llamado Pedrito, al cual llevó a pasear a un centro comercial. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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