Johanna Solano y su cabrita fueron expulsadas del Mall Oxígeno: ‘Como una delincuente’, afirma

Johanna Solano es dueña de un cabrito, llamado Pedrito, al cual llevó a pasear a un centro comercial.

La reconocida presentadora Johanna Solano alzó la voz luego de que este domingo 17 de mayo fuera expulsada del centro comercial Oxígeno, en Heredia, por ingresar con su cabrito, una mascota que adoptó hace unos meses.

En primer instancia, Solano compartió unos videos en los que se le ve caminando con Pedrito, nombre del animal, por los pasillos del mall herediano. Incluso, en un momento, varios niños se acercaron a acariciarlo.

Sin embargo, según afirmó la Miss Costa Rica 2011, después de un rato de permanecer en el recinto, varios oficiales la obligaron a salir del lugar.

“Estaba haciendo a muchos niños y personas felices en poco tiempo, hasta que nos echaron como delincuentes con tres policías de Oxígeno”, escribió en una historia de Instagram.

“(Mi cabrito) se porta mejor que cualquier otro perro. Andaba con pañal y correa, y además guapísimo”, agregó.

¿Pero qué dice la normativa? ¿Johanna Solano fue expulsada del centro comercial con razones de peso?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en una circular emitida el año pasado tras el ataque de un pitbull a un niño, se restringió a los locales comerciales para solamente permitir animales de compañía.

Además, se delimitó que los animales de compañía únicamente corresponden a perros y gatos, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 31626, lo que dejaría por fuera al cabro de Johanna Solano.

Por su parte, Oxígeno cuenta con una política de bienestar animal, la cual, de forma explícita, limita el ingreso a perros y gatos, en concordancia con la resolución del Ministerio de Salud de Costa Rica.