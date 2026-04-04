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Johanna Solano cuestiona doble discurso de quienes se someten a famoso tratamiento estético con picante comentario

La reconocida presentadora lanzó el fuerte dardo en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
Johanna Solano mostró su impactante recuperación del accidente que sufrió en Sudáfrica hace un mes y robó gran cantidad de miradas al dejar ver lo bien que está.
Johanna Solano lanzó fuerte mensaje a quienes se someten a tratamientos estéticos como el botox. (Instagram)







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Johanna Solano
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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