Johanna Solano cuestiona doble discurso de quienes se someten a famoso tratamiento estético con picante comentario

Johanna Solano lanzó fuerte mensaje a quienes se someten a tratamientos estéticos como el botox.

La atleta costarricense Johanna Solano envió un fuerte mensaje a quienes se consideran amantes de los animales, pero, a la vez, se someten a tratamientos estéticos como el bótox.

En repetidas ocasiones, Solano se ha convertido en una fuerte defensora de los animales e, incluso, comparte constantemente información sobre sus mascotas. Esta vez expuso una situación que tiene que ver con la estética de las personas, tema que en el ámbito de la belleza es constante.

“‘Me encantan los animalitos’. Y mientras tanto todo el bótox que te ponés, es probado cientos de veces antes de que vos lo usés”, escribió mientras compartió una publicación que habla sobre el tema.

En ese posteo se habla de que los animales son utilizados como prueba de los productos químicos que luego son inyectados en personas; situación que provocó gran indignación en la modelo.

Desde su triunfo como Miss Costa Rica 2011, la también presentadora de televisión se ha mantenido al margen de las cirugías estéticas y promueve un estilo de vida saludable, el ejercicio y el cuidado personal.