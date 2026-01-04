Viva

Repretel sorprende con millonario gesto para Pikos, el improvisado que lucha por su vida tras embestida de toro

El torero improvisado fue embestido el 28 de diciembre por un toro de 450 kilos. Actualmente está internado en el hospital de Liberia

Por Jessica Rojas Ch.
pikos
Esta fue la última jugada que realizó Pikos en las corridas de toros de esta temporada. El improvisado recibió una fuerte embestida que lo envió al hospital, donde todavía está internado. (Archivo)







PikosToros RepretelPedregal
