Repretel sorprende con millonario gesto para Pikos, el improvisado que lucha por su vida tras embestida de toro

Esta fue la última jugada que realizó Pikos en las corridas de toros de esta temporada. El improvisado recibió una fuerte embestida que lo envió al hospital, donde todavía está internado.

Los toros de Repretel Canal 6 tuvieron un gran gesto que se materializó en dinero con el famoso torero improvisado conocido como Pikos, una de las figuras más llamativas de las corridas de Pedregal y quien actualmente se encuentra hospitalizado debido a una embestida que sufrió en el redondel.

Pikos fue atacado el 28 de diciembre por el toro El Popeye, de 450 kilos. El artista de la arena realizó un desplante frente a la bestia, la cual lo embistió, lo corneó y hasta lo pisoteó. Estos golpes provocaron una grave lesión en el pulmón, según reportó La Teja. El improvisado fue llevado de inmediato al servicio de emergencias de Pedregal, pero después fue trasladado al hospital Enrique Baltodano, de Liberia, donde todavía se encuentra internado.

Las proezas de Pikos son muy conocidas en las lides taurinas, principalmente por su récord en quitarles pañuelos a los cuernos de los toros; estos elementos están premiados con dinero y ese, precisamente, es el tema que Repretel reconoció en su última transmisión la tarde de este domingo 4 de enero.

En total, en esta temporada 2025-2026, Pikos recolectó 20 pañuelos, una marca que parecía difícil de igualar. Repretel premiaría al improvisado que recogiera más pañuelos en las corridas; Pikos mantenía el primer lugar, pero otro colega suyo, conocido como Moya, logró empatarlo. El premio final era de ¢1 millón, un monto ansiado por los improvisados de Pedregal, pero que, ante el empate, dejaba la duda de qué pasaría con el dinero.

Al cierre de la transmisión, el presentador Gustavo Gamboa explicó la decisión salomónica de Repretel. Tanto Pikos como Moya fueron ganadores, así que el premio se repartió entre los dos; no obstante, no fue a la mitad, sino que cada uno recibió ¢1 millón.

De esta manera, Pikos, toda una estrella de las corridas a la tica, fue reconocido por su valentía, esfuerzo y talento para capear a los toros, aunque su última jugada le salió cara.