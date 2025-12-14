Toros de Repretel no tendrá a una de sus figuras más queridas por un quebranto de salud: ‘Tenía mucha ilusión’

Las transmisiones de Repretel de las corridas de toros de fin y principio de año inician el 25 de diciembre por Canal 6.

Para las corridas de toros de este diciembre, Repretel gestó el regreso de una de sus figuras más queridas, quien tenía tres años de no aparecer en sus transmisiones taurinas. Sin embargo, un quebranto en su salud hizo que los planes cambiaran.

El humorista Édgar Cartín, conocido por dar vida al personaje El Galán, confirmó a La Nación que este año fue contratado para los Toros del 6, pero que tuvo que cancelar su participación por recomendación médica.

El Galán sí aparecerá en los Toros de Repretel, en algunas secciones pregrabadas. (Alonso Tenorio)

Según contó Cartín, quien lamentó lo sucedido, hace un tiempo se vio afectado por un virus y posteriormente “le entró una bacteria”. Debido a esto, está tomando un tratamiento que le baja sus defensas inmunológicas.

“Uno está en manos de Dios nada más, es él que lo manda a uno. Tenía mucha ilusión, fue vacilón, porque tengo muchos años de estar en eso, pero este año tenía mucha ilusión de volver. Pero bueno, el hombre (Dios) me dijo que no y aquí estamos”, comentó.

“La pulseé, pero la doctora me dice: ‘No, mejor no nos la juguemos. Porque está muy propenso a cualquier cosa y más ahí en los toros’”, agregó.

Por muchos años, El Galán fue una de las figuras más destacadas de las transmisiones de las corridas de toros de Repretel. (Archivo)

El comediante detalló que, a pesar de que no estará en las transmisiones, sí aparecerá en algunas cápsulas que se grabaron con anterioridad.

“Fue vacilón, porque este año me llamaron para El Chinamo, también Canal 8, ¡Opa!... todos me llamaron, cuando no se podía”, expresó.

La última vez que El Galán apareció en la programación de fin de año de Repretel fue en 2023. Posterior a esto, el año pasado fue parte del equipo de Canal 8; no obstante, en esa ocasión lo hizo interpretando el personaje de Lola.