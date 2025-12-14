Viva

Toros de Repretel no tendrá a una de sus figuras más queridas por un quebranto de salud: ‘Tenía mucha ilusión’

El reconocido personaje regresaría a la pantalla del 6 tras tres años de ausencia, según confirmó a ‘La Nación’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Toros Repretel
Las transmisiones de Repretel de las corridas de toros de fin y principio de año inician el 25 de diciembre por Canal 6. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelToros del 6Toros de Repretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.