Édgar Cartín, ‘El Galán’, y su mayor sorpresa: ‘Nunca quise tener hijos, pero hoy son mi vida’

El comediante Édgar Cartín , conocido por su personaje humorístico El Galán, reconoce que nunca tuvo el deseo de ser padre, pero Dios, como dice él, le tenía otros planes.

A sus 59 años, Cartín reflexiona sobre ese momento en que tuvo que negociar con su esposa Daniela Masís para llegar a un acuerdo sobre tener hijos y el cómo fue la experiencia de enterarse que no sería solo una, sino que tendría gemelas.

“Ese momento fue de gran susto porque nunca quise tener hijos. Cuando Daniela, mi esposa, me dijo que eran dos, no lo podía creer. Fue muy impactante. Cuando las conocí en el hospital, las enfermeras me dejaron pasar. Había otras niñas en incubadoras y yo soy muy pendejo. Verlas con mangueras y equipos médicos me impresionó”, dijo.

Incluso, cuando fue al hospital a conocer a sus pequeñas, que ya tiene tres años, ni siquiera le salían palabras.

“Las enfermeras me decían: ‘Diay, usted como es y no les dice nada, hábleles, está callado’. Yo estaba en shock. Siempre había pensado en no tener hijos, pero después de siete años con Daniela, ella me hablaba de su sueño de ser madre. Cuando se graduó, un día le dije: ‘Vamos a intentarlo un mes y lo ponemos en manos de Dios, pero si no se da, hasta ahí, no me diga nunca más’. Lo intentamos y, bendito Dios, llegaron esas dos preciosas que hoy son mi vida. Daniela me vacila y me dice: ‘Vea al que no quería tener hijos’.”

Édgar Cartín, ‘El Galán’, confiesa que no quería tener hijos

Cartín asegura que la paternidad le cambió la vida por completo. “El primer aprendizaje fue darme cuenta de que estaba equivocado. Un hijo le cambia la vida a uno totalmente. Solo el que es papá me entiende. Ahí conocí el amor verdadero”.

Ahora, disfruta de esta nueva etapa caragada de amor y mucha energía, incluso, a sus gemelas Maripaz y Mariángel se les ha podido ver en algunos de sus videos en redes sociales.

“Por el momento se apuntan al vacilón. Le digo a Daniela que cuando sean más grandes veremos qué pasa. Cada una tomará su propia decisión, porque forzarlas, jamás. Me encantaría que tengan algo mío y que les guste la payasada”.

Sobre la relación entre sus hijas y su personaje, cuenta que en casa lo asimilan bien, pero fuera de ese entorno les cuesta más. “Si me ven en la tele, dicen ‘Papá, Galán’. En diciembre hice un personaje de mujer y salía escondido porque si me veían se extrañaban mucho. Ha sido vacilón”.

Cartín, tiene planeado empezar a hacer giras humorísticas con su personaje y las niñas para agradecerle a las personas tanto cariño y bendiciones que le envían a sus hijas.