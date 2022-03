El Galán se convirtió en papá de mellizas

“¡Son cédula tres y cartagas de nacimiento!”, así de orgulloso y contento habló el comediante Édgar Cartín al presentar a sus hijas Maripaz y Mariangel, mellizas que nacieron este jueves 10 de marzo en el hospital Max Peralta, de Cartago. Las bebés convirtieron al ‘Galán’, popular personaje de la televisión, en padre primerizo.

La llegada al mundo de las bebés fue por intermedio de una cesárea. “Yo no estuve en la cesárea porque, le cuento una cosa, soy bien miedoso”, contó entre risas el orgulloso padre. Su pareja Daniela Masís y las niñas lo hicieron muy bien y ahora están bajo observación en el centro médico. El actor espera que les den la salida este sábado para poder llevárselas a su casa.

El Galán Édgar Cartín, El Galán, presentó en sociedad a sus hijas recién nacidas Maripaz y Mariangel. (Cortesía)

[ El Galán, de 56 años, será papá primerizo: ‘Era algo que había descartado. Dios me premió’ ]

“Mi compañera me dijo que mejor no estuviera en el parto porque me conoce y sabe que la iba a poner más nerviosa de la cuenta”, narró el humorista.

Mariangel nació a las 2:32 a. m., pesando 2.670 gramos y midiendo 47 centímetros. Su hermana Maripaz, por su parte, llegó al mundo a las 2:35 p. m., pesando 2.410 gramos y midiendo 46 centímetros.

“De una vez van afiliadas al Club Sport Cartaginés”, sentenció entre risas el comediante.

“Son mellizas, pues no son idénticas, venían en diferentes bolsitas... Estoy feliz de la vida. En esto uno entra como en un shock, más cuando las vi. No podía creer que ya las tuviera, todavía no lo puedo creer. Es una felicidad enorme”, agregó Cartín.

Édgar Cartín, El Galán, compartió la primera foto de sus bebés con sus seguidores en Facebook. Foto: Facebook

Maripaz y Mariangel son las primeras hijas tanto de Édgar como de Daniela. “Claro que hay algo de susto, más porque son dos de una vez, no hay un manual para todo lo que viene, pero le pido a Dios mucha sabiduría para guiarlas a ser personas de bien y que nos de muchos años de vida para cuidarlas”, afirmó.

El Galán, según Cartín, no ha conocido a las bebés, pero ya se ofreció a cuidarlas y a llevarlas a pasear. “Qué va, pero con él hay que tener mucho cuidado”, bromeó el actor.

Cartín compartió en sus redes sociales una foto de sus bebés y allí ha recibido muchos mensajes de felicitación. “No soy de compartir muchas cosas de mi vida, pero en este caso a uno lo invade la felicidad y quiere que todas las personas que lo aprecian a uno se den cuenta. He recibido muchas bendiciones de la gente, incluso antes de que nacieran, gente que ni conozco personalmente le han pedido a Dios por ellas. Es un apoyo muy lindo”, finalizó.