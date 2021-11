El Galán, de 56 años, será papá primerizo: ‘Era algo que había descartado. Dios me premió’

Édgar Cartin y su pareja, Daniela Masís, hicieron una actividad de revelación de género en la que descubrieron que serán padres de dos niñas. Foto: Captura de pantalla/ Édgar Cartín para LN

Mientras hacía una caminata por la montaña y continuaba dando gracias por la alegría de convertirse en papá de gemelas, Édgar Cartín, el conocido Galán, conversó con Viva acerca de esta noticia que vino a transformar su vida.

Cartín, quien creó al personaje ocurrente que por muchos años entretuvo a la audiencia de Informe 11, está sobrecargado de sentimientos durante esta etapa inédita en su vida. En unos cuatro meses él y su compañera Daniela Masis conocerán a sus hijas gemelas. La muchacha tiene cinco meses de embarazo.

“Estoy muy emocionado, muy feliz y a la vez preocupado, ansioso. Hay un montón de sentimientos encontrados. Estoy dándole gracias a Dios por la etapa. Le pido que nos dé sabiduría a Daniela y a mí para juntos formar personas de bien”, cuenta.

Cartín y Masis tienen una relación desde hace siete años. El embarazo fue planeado, pero la sorpresa llegó cuando se enteraron que tendrán dos hijas. De parte de ambos hay familiares gemelos, por lo que habían contemplado la posibilidad. Sin embargo, enterarse de que serían papás de dos no dejó de asombrarles.

“Son dos bebés. La recibo muy contento. Lo planeamos y llegó el momento de la alegría. Cuando Daniela me dijo que estaba embarazada no esperábamos lo que reveló el ultrasonido: que fueran dos. Ella tiene primos gemelos y yo tíos gemelos. Mi suegra decía que ella iba a tener gemelos, pero uno nunca creyó que sería una realidad”, agregó.

Por ahora, los padres saben que una de las niñas se llamará María Paz. Ese era el nombre que tenían pensando antes de saber que serán dos pequeñas. Están por definir cómo llamarán a la otra bebé. Si su hijo hubiera sido niño, lo habrían llamado Édgar, como el papá.

“Bendito Dios porque yo siempre decía que si Él me mandaba un hijo me mandara lo que Él quisiera, lo cierto es que las niñas son muy lindas y ahora Dios me premió con doble bendición”, confió.

“Lo había descartado”

A sus 56 años, Édgar Cartín, cuenta que honestamente ya había descartado la posibilidad de ser padre. Sin embargo, su pareja, de 31, le comentó que ella quería formar una familia.

“Lo había descartado honestamente, pero como ella estaba más joven, me decía que quería tener un hijo, me decidí y lo planeamos”, cuenta.

Sobre las razones, Cartín cuenta que no pensaba en ser papá primero por la edad. Ser padre no estaba en sus planes. Toda su vida se dedicó a trabajar mucho y fue dejando el tema de lado. Él tiene una empresa de rótulos, trabajo en el que empezó a sus tempranos 16.

Édgar Cartín es conocido por su personaje El Galán. Foto: Archivo.

“Formar una familia no era mi aspiración, ni era mi prioridad. He sido muy fiestero en el buen sentido, no he fumado ni tampoco tomo. Sí soy bohemio, me gusta la noche, andar hablando paja. No quería amarrarme. Hoy me siento cómodo porque tengo la misma libertad. Ella apoya mi ritmo de vida. Hemos compartido mucho. El tiempo que dedicaba a otras cosas, ahora lo comparto con ella y también continúo haciendo mis cosas”, explicó.

Sin embargo, hace siete años la vida le cambió al unirse a Daniela Masis, farmacéutica de profesión.

“Es un complemento para mí, me aporta en mis proyectos. Siempre pensé en una persona ideal que me apoyara. Ella ha sido un apoyo en todo aspecto. Me cambió la vida. Siempre he vivido solo, desde los 16 años me independicé. Irme a vivir con ella fue un cambio brusco pero ha sido muy bonito. Ella es una persona especial. Ha venido a llenar vacíos en mi vida”, asegura.

El humorista cuenta que toda la vida ha sido aventurero y muy enfocado en lo que quiere. Recalca que en su familia todos son muy unidos, pero que siempre se ha sentido cómodo con la independencia. Hablando de su núcleo, fue su mamá, doña María Cecilia Rivera, de 76 años, quien hizo público que su hijo Édar sería papá.

La señora subió a redes sociales un video en el que la pareja anunciaba a sus familiares que serían papás de dos niñas. Édgar Cartín siempre ha sido reservado con sus temas personales. Ahora cuenta que su madre está muy emocionada por convertirse en abuela de parte de él.

“Ayer (sábado 13 de noviembre) que la llevé a almorzar decía: ‘Papi, a veces no lo creo. Me siento extraña al preguntar por las chiquitas. No lo esperaba’ . Ella veía que mi vida no era formar familia”, dice.

Con relación a su pareja, Cartín y ella no se han casado y él cuenta que no ha pensado en ello, pues la convivencia es como la de un matrimonio y considera que “no hace falta un papel, cuando Dios es el centro del hogar”.

Sobre la diferencia de edad entre él y la mujer, a quien considera su esposa, dice que no ponen atención a estereotipos o comentarios de las personas.

“No nos preocupamos por eso. Nosotros somos lo importante. Nos llevamos sumamente bien. En cuanto a nosotros como pareja no notamos la diferencia de edad. Compartimos los mismos gustos y pensamientos. Ha sido muy bonito. Ella siempre dice que no aguanta mi ritmo, soy muy hiperactivo, ella dice que parece la viejita y no yo (risas)”.

Acerca de la etapa que comparten, nueva para ambos, la ilusión los cobija, sin embargo, cada uno está atendiendo diferentes asuntos pensando en el futuro de las bebés. Por ejemplo, él no es de salir y comprar “cositas” para las niñas, su esposa sí. Cartín está más concentrado en remodelar la casa y hacer dos habitaciones más. También tiene planes de cambiar el vehículo por uno más familiar.

La alegría inunda a Égar Cartín, El Galán, y a Daniela Masis. El humorista no cuenta con muchas fotos junto a su pareja porque prefiere mantener su vida personal muy privada. Esta es una captura de pantalla de la celebración al enterarse de que esperan dos niñas. Foto: Édgar Cartín para LN

Regreso a la televisión

Aparte de su felicidad personal, Édgar Cartín se siente emocionado porque su personaje El Galán regresa a la pantalla. Reveló que será parte de las transmisiones de fin de año de Repretel. Por la pandemia, él había dejado de aparecer en Informe 11.

Hablando de proyectos, Cartín también se refirió a la satisfacción que le quedó tras llevar al cine El reencuentro, una película inspirada en su historia que, si bien no recibió los mejores comentarios de la crítica, para él lo importante fue cumplir un sueño. Ahora planea escribir un libro relacionado con su vida y las “lindas oportunidades que Dios le ha regalado”.

“La película es una experiencia lindísima, me la llevo a la tumba. Estas son cosas que en la vida hay que hacer. Es una satisfacción total. Nunca se me va a olvidar. Hasta quiero hacer un libro respecto a mi vida y meter esas experiencias.

“Lo principal ha sido mi satisfacción. Hice lo que quería sin dañar a nadie. Es una misión cumplida. Si se tiene una ilusión hay que trabajar por cumplirla. Esto fue un sueño cumplido. Para mí es un orgullo total. En la vida hay que arriesgar”.