Aunque no dejará de “jalarse tortas”, de decir “aiijaa” y de vestir su estrafalario look, esta vez El Galán no solo pretende hacerlo reír con sus salidas. En su debut en pantalla grande, con la película El reencuentro (2011), el personaje de Informe 11 pretende hacerlo reflexionar en una comedia dramática, sensible y muy actual.