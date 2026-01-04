Montador salió desorientado del redondel de Pedregal tras sufrir fuerte golpe de toro, ¿cómo está ahora? (Video)

Un montador resultó herido la noche del sábado en Pedregal y tuvo que ser retirado del redondel a rastras.

La noche del sábado, el redondel de Pedregal fue escenario de un momento de gran tensión cuando un joven montador se llevó tremendo susto en la corrida de toros de Repretel.

El muchacho fue sacado a rastras y visiblemente desorientado del ruedo, luego de recibir un fuerte cabezazo del toro que montaba.

Durante los primeros segundos de la monta, todo parecía indicar que lograría una presentación exitosa. Sin embargo, justo cuando se preparaba para descender del animal, el toro lanzó su cabeza hacia atrás e impactó con fuerza al montador, provocando su caída inmediata.

El incidente se agravó cuando el animal lo pisó y corneó antes de que fuera auxiliado por los toreros del redondel.

Montador resultó herido en Pedregal

¿Cómo está el montador?

El hecho ocurrió durante las corridas nocturnas y fue compartido en redes sociales por Repretel y por la página de entretenimiento taurino Toro Master.

Esta última confirmó que el montador, identificado como Janiel Castellón, de nacionalidad nicaragüense, se encuentra fuera de peligro.

Según la información publicada, el golpe únicamente le causó la fractura de un diente y algunas heridas por fricción.

“Pobrecito mi primo, gracias a Dios está bien y no pasó a más. Fue solo el susto”, expresó la prima del joven, Darling Castellón.