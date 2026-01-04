Viva

Montador salió desorientado del redondel de Pedregal tras sufrir fuerte golpe de toro, ¿cómo está ahora? (Video)

Cuando el montador se preparaba para descender, el toro lanzó la cabeza hacia atrás y lo golpeó con fuerza; ya en el suelo, volvió a herirlo

Por Fátima Jiménez
Montador
Un montador resultó herido la noche del sábado en Pedregal y tuvo que ser retirado del redondel a rastras. (Captura de video)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

