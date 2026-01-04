‘El primer chingo en Zapote’: Cristiana Nassar se sorprende con lo que pasó en los toros

Un improvisado vivió lo que ninguno quiere durante la corrida de toros en Zapote. Todo quedó registrado en las cámaras de ¡OPA! y Multimedios.

Las corridas de toros de los primeros días de enero se pusieron candentes, principalmente por una situación que ocurrió en el redondel de Zapote durante la transmisión que hacen en conjunto los canales ¡OPA! y Multimedios. Fue tanta la sorpresa y la emoción que la presentadora Cristiana Nassar no aguantó las risas.

Durante la corrida de este sábado 3 de enero, los conductores de la transmisión quedaron con la boca abierta cuando un toro embistió a un improvisado y, con sus cuernos, le arrancó el pantalón, dejando al muchacho expuesto en medio de la arena.

“¡Lo que estábamos esperando, Costa Rica! El primer chingo en Zapote”, atinó a decir Nassar. Las risas de sus compañeros no se hicieron esperar, así como los comentarios jocosos sobre la situación.

Vea el video a continuación: