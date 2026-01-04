Viva

‘El primer chingo en Zapote’: Cristiana Nassar se sorprende con lo que pasó en los toros

Un improvisado vivió el momento más bochornoso de las fiestas tras toparse con un toro. Vea la reacción de Cristiana Nassar al incidente.

Por Jessica Rojas Ch.
Improvisado toros Zapote
Un improvisado vivió lo que ninguno quiere durante la corrida de toros en Zapote. Todo quedó registrado en las cámaras de ¡OPA! y Multimedios. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

