Viva

Figura de Repretel recibió un comentario pasado de tono durante los Toros del 6 y esta fue su reacción: vea el video

La inesperada situación se dio durante la transmisión del sábado 27 de diciembre y generó reacciones divididas

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Toros de Pedregal 2025
Repretel desplegó un amplio equipo para las transmisiones de los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelNorval CalvoToros de PedregalToros de Repretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.