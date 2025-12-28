Figura de Repretel recibió un comentario pasado de tono durante los Toros del 6 y esta fue su reacción: vea el video

Repretel desplegó un amplio equipo para las transmisiones de los Toros de Pedregal 2025.

La transmisión de Repretel de las corridas de Toros de Pedregal tuvo un inesperado momento este sábado 27 de diciembre. Una de las figuras principales recibió un comentario pasado de tono.

Esta situación se dio cuando, avanzada la tarde, el personaje de Misael, interpretado por el humorista Roque Ramírez, se acercó al público. Desde allí, habló con sus compañeros en cabina y le cedió el espacio a una mujer que quería dar un mensaje.

La mujer, admiradora de Norval Calvo, se dirigió al comediante y lanzó su sorpresivo comentario. “Yo le quiero decir a Norval Calvo, rico, papi, aquí está todo lo tuyo, mi amor ¡Alajuelita!”, dijo con gran efusividad.

Calvo recibió los dichos de la fanática entre risas, mientras que Sharom Mendoza, su compañera, puso gesto de asombro. Todo quedó captado en la grabación de Canal 6, quien además compartió el fragmento en sus redes sociales.

Entre los usuarios que vieron el video se generaron reacciones divididas. A gran parte de la audiencia le provocó risa el fuerte mensaje de la mujer, así como las reacciones del equipo de humoristas.

“Esa es mi pura vida, las cosas como son”, “Norval conquistó mucho”, “Hágale pariente, Misael le puede ayudar con unos consejos”, fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, a otros les pareció inapropiado. Incluso, en los comentarios de los videos se señaló que era inaceptable y que, de acuerdo con algunas personas, sí causaría mayor indignación si se emitiera un comentario así hacia una mujer.