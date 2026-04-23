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¿Recuerda los Ladies Night? Neto Rangel revivió viejos tiempos: ‘Andábamos jugando de deliciosos’

El bailarín y DJ publicó un video en sus redes sociales donde mostró cómo fue su faceta de bailarín de entretenimiento para mujeres

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Por Jessica Rojas Ch.
Neto Rangel
A mediados de la década de los 2000, Neto Rangel era parte del grupo Swing Brasil, que se presentaba en los 'Ladies Night'. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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