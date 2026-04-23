¿Recuerda los Ladies Night? Neto Rangel revivió viejos tiempos: ‘Andábamos jugando de deliciosos’

A mediados de la década de los 2000, Neto Rangel era parte del grupo Swing Brasil, que se presentaba en los 'Ladies Night'.

Allá por mediados de la década de los 2000, las fiestas llamadas Ladies Night fueron toda una sensación en Costa Rica. La fórmula fue muy exitosa: las mujeres tomaban gratis, los hombres se apuntaban a la fiesta y sobre el escenario un grupo de bailarines hacían las delicias del público.

Uno de estos protagonistas fue el brasileño Neto Rangel, actual animador, DJ y bailarín, y quien en la última entrega del programa Mira quién baila de Teletica figuró como uno de sus concursantes.

En redes sociales, el brasileño publicó un video del recuerdo en el que rememoró aquellos tiempos de tarimas y bailes sensuales en compañía de sus amigos Bryan Ganoza, Berny Madrigal y Daniel Carvajal con el grupo Swing Brasil.

En las imágenes se ve a los bailarines dar sus mejores pasos, así como videos de las fiestas que hacían, una de ellas en Cartago. “Vea la vara, ahí andábamos jugando de deliciosos todos”, dijo entre risas el animador.

La publicación de Neto provocó varios comentarios de seguidores que vivieron aquellos momentos al máximo: “Confirmo que estuve ahí y era de lo mejor”, “Muchas veces fui, qué buenos recuerdos”, “Qué buen recuerdo”, “Qué tiempos aquellos” y “Los mejores tiempos vividos”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.