Viva

Reconocido personaje sorprendió en ‘Buen día’ y emocionó a los presentadores

La aparición de la icónica figura no estaba prevista, pero desató la emoción en el set

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Por Fátima Jiménez
Daniel Céspedes
Los presentadores de 'Buen día' se llevaron una sorpresa este jueves 19 de marzo, gracias a una inesperada aparición. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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