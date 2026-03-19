Reconocido personaje sorprendió en ‘Buen día’ y emocionó a los presentadores

Los presentadores de 'Buen día' se llevaron una sorpresa este jueves 19 de marzo, gracias a una inesperada aparición.

Un reconocido personaje sorprendió a todos este jueves 19 de marzo en el programa Buen Día, de Teletica, dejando a los presentadores sin palabras tras una inesperada llamada al aire.

Todo ocurrió al inicio del programa, mientras los conductores leían comentarios de sus seguidores. En medio de las bromas surgió la idea de contactar a Doña Karoline, el icónico personaje conocido por sus divertidas llamadas y sus apariciones en los Toros de Teletica.

“Ella está dormida”. “No, Doña Karoline madruga”, debatieron entre risas los presentadores antes de recibir la llamada que desató la sorpresa.

“Chiquillos, estoy acá en el gimnasio”, dijo la inconfundible voz del personaje. Nancy Dobles la saludó, a lo que ella respondió: “Ay qué lindo, ¿de qué medio sos?”, provocando carcajadas en todo el set.

Durante la conversación, Doña Karoline contó que hacía spinning con una foto de Carlos Álvarez, el reconocido presentador y locutor, y con su característico “¡Qué rico!”, volvió a hacer reír a todos.

Más adelante, Natalia Monge le pidió un remedio para la tos, y el personaje no dudó en sugerir con humor: tomar medio litro de Cacique.

“Yo la amo a ella”, coincidieron los presentadores entre risas.

En Teletica, el personaje de Doña Karoline es interpretado por el humorista costarricense Rigoberto Alfaro, conocido popularmente como Gallina.

La aparición de la icónica figura no estaba prevista, pero desató la emoción en el set de 'Buen día', de Teletica.