Periodista de ‘Buen día’ que confesó su lucha contra un fuerte vicio dio nuevo mensaje a sus seguidores

Daniel Céspedes es presentador de 'Buen día' y recientemente contó que desea dejar el vicio del fumado.

Daniel Céspedes, presentador de Buen día, recientemente abrió su corazón para dar a conocer que mantiene una lucha constante con el vicio del cigarro. Ahora lanzó un nuevo mensaje a sus seguidores, quienes le brindaron apoyo especial.

“Gracias a todas las personas que genuinamente me expresaron su deseo de que deje de fumar. A su vez, a quienes me compartieron sus métodos. Les agradezco mucho, aquí vamos”, expresó el periodista con una fotografía en blanco y negro en la que parece aparecer con un cigarro en la mano.

Céspedes dio la noticia el pasado 28 de febrero, cuando afirmó que la constante en sus últimos años es levantarse y pensar en fumar.

“Estoy tratando de dejar de fumar por mil razones. Quiero dejarlo del todo, en cualquier tipo de presentación. Hay gente que logra dejar de fumar así, de un día para el otro, pero hay muchos otros como yo que no podemos así”, explicó en el video en el que solicitó ayuda a sus seguidores con métodos y apoyo.

La comunidad de sus redes sociales se hizo presente y le dejaron comentarios como: “Dani, ya diste el primer paso, muchas felicidades” y “Vamos, Dani, sí se puede”. Incluso su compañero Ítalo Marenco se unió: “Ya casi, hermano”, le escribió.