Periodista de ‘Buen día’ que confesó su lucha contra un fuerte vicio dio nuevo mensaje a sus seguidores

El presentador reveló que enfrenta una adicción desde hace aproximadamente ocho años

Daniel Céspedes compartió imágenes de la especial fecha que vivió en el 2020 en plena pandemia del covid-19
Daniel Céspedes es presentador de 'Buen día' y recientemente contó que desea dejar el vicio del fumado. (Instagram)







Daniel CéspedesBuen díaTeletica
