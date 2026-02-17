Error en ‘Buen día’ provocó que dos presentadores se repartieran culpas: esto pasó

Una de las invitadas de Buen día, de Teletica, sufrió un pequeño traspié durante la transmisión del programa en vivo de este martes 17 de febrero, situación que provocó gritos dentro del set y que se buscara al responsable.

El momento ocurrió cuando la mujer utilizaba una pizarra y un marcador. Ya tenía varias anotaciones cuando se equivocó y en ese instante se percató de que el marcador era permanente.

“¡Nooo!”, gritó Daniel Céspedes, mientras que Thais Alfaro dijo: “Qué torta... yo lo voy a solucionar”. Alfaro buscó lo que parecía ser una toallita húmeda que de muy poco sirvió.

Posteriormente, el momento se volvió más cómico, pues minutos después Buen día publicó un video donde se les preguntó a los presentadores quién fue el responsable.

“No me gusta buscar culpables. En favor de la invitada, hay que decir que el marcador indica que es para pizarra. Habrá que buscar al proveedor de ese producto porque no se borra y no sabemos por qué”, afirmó Alfaro.

Mientras tanto, su compañero Daniel no dudó en señalar a la culpable: “Fue Thais; ella era la encargada”. Esto provocó un enfrentamiento entre risas cuando la presentadora supo que Céspedes la había acusado.

“Usted escuchó eso de que el primero que lo olió fue el primero que se lo tiró... él es el culpable”, bromeó Alfaro.

Luego, entre los miembros de la producción, también se echaron culpas. Los comentarios del video provocaron risas entre la búsqueda de responsables y los consejos para eliminar lo escrito en la pizarra.