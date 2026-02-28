Periodista de ‘Buen día’ confiesa su dura lucha contra un vicio de años: ‘Quiero dejarlo del todo’

Daniel Céspedes, periodista de Teletica, se sinceró con sus seguidores y dio a conocer que mantiene una lucha constante con el vicio del tabaco desde hace aproximadamente ocho años. El presentador de Buen día dijo que trata de buscar maneras para dejarlo.
“Estoy tratando de dejar de fumar por mil razones. Quiero dejarlo del todo, cualquier tipo de presentación. Hay gente que logra dejar de fumar así, de un día para el otro, pero hay muchos otros como yo que no podemos así”, explicó Céspedes.
La publicación la hizo no solo para dar a conocer su situación, sino como una forma de buscar ayuda de quienes conocen métodos para dejar este vicio.
“Hay muchas presentaciones para personas que quieren dejar el tabaco. Aquí en Costa Rica, al menos en las farmacias, no encontré ninguna opción”, dijo en el video, donde también confesó que estuvo utilizando un producto que le ayudaba, pero que ya lo dejó de lado.
Además, Céspedes abrió su corazón para contar cómo ha sido su día a día luchando con este vicio.
“Tengo desde hace siete u ocho años que lo primero que hago al levantarme es encontrar un cigarro; ya tengo dos días de no hacerlo”, afirmó.
Explicó que no se considera merecedor de ningún aplauso en caso de dejar el vicio. “Merecedores son quienes nunca lo probaron”, dijo.