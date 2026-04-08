Reconocido periodista sorprende al presentar ‘Las historias’: Vea de quién se trata

El nuevo director de 'Las historias' de Repretel sorprendió al presentar la edición de este martes.

Este martes, los televidentes de Las historias, de Repretel, se llevaron una sorpresa al ver a un reconocido periodista al frente del programa.

Se trató de Carlos Serrano, conocido por su trayectoria en el periodismo deportivo y quien recientemente fue nombrado director de Las historias.

En marzo, Serrano dejó Deportes Repretel para asumir la jefatura del exitoso espacio de canal 11, desde donde ha comenzado a implementar ajustes en el formato, entre ellos el regreso de la sección Quéjese.

En la edición de este martes, Serrano compartió la conducción junto con Julio Solís y Amairaní Pizarro, rostros habituales desde que la presentadora titular del programa, la periodista Ginnés Rodríguez, fue operada para corregir una escoliosis.

En entregas anteriores, al elenco se unió también el periodista Felipe Loaiza; sin embargo, en la emisión de este martes estuvo ausente y su lugar fue cubierto por Serrano.