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Reconocido periodista sorprende al presentar ‘Las historias’: Vea de quién se trata

Se trata de un comunicador que se incorporó recientemente al formato de Repretel

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Por Fátima Jiménez
El periodista de Repretel, Diego Vargas, reaccionó con humor sobre el "chancletazo" que recibió en televisión nacional.
El nuevo director de 'Las historias' de Repretel sorprendió al presentar la edición de este martes. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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