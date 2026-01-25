¿Quién es el nuevo rostro de ‘Las Historias’, de Repretel? Julio Solís, el mascarero que ‘presentaba tv’ desde los 8 años

Repretel ha sufrido una serie de cambios en los últimos meses, siendo el programa Las Historias uno de los que se vio más afectado. Actualmente, su equipo cuenta con rostros nuevos, varios presentadores y cada día más momentos memorables hechos noticia.

La ficha más reciente del programa, Julio Solís, de 33 años, afirma que “nació para esto”, haciendo referencia no solo a la televisión, sino específicamente a ser parte del programa de canal 11 (antes llamado Informe 11), para el que practicaba desde sus 8 años.

“Recuerdo que al día siguiente de ver el programa por la noche, yo me paraba al frente del espejo en el cuarto de mis papás y presentaba alguna historia. Lo hacía a escondidas porque pensaba que me iban a decir que estaba loco”, recuerda entre risas.

Y a juzgar por lo que vemos hoy, la práctica infantil dio muy buenos réditos en el futuro. Julio es un derroche de espontaneidad; quien tenga un primer contacto con él recibirá de inmediato una sonrisa, una conversación amena y, sacada de la manga, una que otra historia. Así se ha ganado el cariño de su público, principalmente las señoras, por lo que no es casualidad que en sus redes sociales contabiliza más de 200.000 seguidores.

En una extensa conversación con La Nación, Solís conversó muy cortésmente sobre su infancia y su grandioso presente. Pero antes de hacerlo, muy a su estilo, confesó: “Estoy feliz y un poco nervioso, pero vamos a revelarlo todo”.

¡Y vaya que sí!, Julio tiene muchas fracciones de su vida por contar: fue operado de sus dos ojos y, además de su faceta como presentador, también es trompetista y mascarero.

Lo cierto es que una seguidilla de acontecimientos lo llevaron a cumplir su sueño más anhelado, eso sí, no exento de algunas decepciones en el camino.

Julio visitó los sets de Repretel en diversos momentos de su vida, aun siendo muy joven. En las fotografías cuando estuvo por los sets de 'Informe 11' y 'Giros' en el 2012. (Cortesía/Cortesía)

Un espejo lleno de recuerdos

El lugar que vio crecer a Julio Solís fue Piedades de Santa Ana; cantón del que solo tienes recuerdos llenos de color y música. Sus padres eran amigos de dos mascareros de la zona, por lo que ese oficio siempre fue cercano y amado. De hecho, a sus 10 años, recuerda que sus papás cambiaron el VHS de su casa por una máscara. “Me hicieron el niño más feliz del mundo”, afirma.

Así fue como empezó a ver Informe 11, hoy llamado Las Historias. “Veía los reportajes que le hacían a los mascareros y artesanos. El folclor lo llevo en la sangre; usted me pone una cimarrona y me pongo a bailar. Después, las máscaras llegaron a mi vida de forma diferente: empecé a crearlas con mis manos”, explicó.

Sus primeras máscaras las mostró en tele, pues fue invitado por varios programas a lucirlas; entre ellos Informe 11. Así se terminó de prender la llamita; Julio descubrió en su corazón que las cámaras lo llamaban.

“A escondidas, en mi casa, a veces presentaba mi propia historia: que ‘Julio con las máscaras, que esto o lo otro’. Lo hacía inconscientemente, pero lo disfrutaba a montones, y mi niño interior era feliz haciéndolo”, rememoró. Tenía unos 9 años cuando aquello sucedía.

Era muy claro, desde su niñez Julio ya mostraba rasgos importantes para la comunicación, pero también iba creciendo con una dificultad importante en su visión, la cual desencadenaría en dos operaciones. Sus días se volvieron difíciles.

“Yo andaba con anteojos con mucho aumento y ya se imaginarán cómo fue en aquel entonces para un niño; estaba perdido, ya andaban haciéndome bullying. Yo también era de adecuación significativa, porque me costaban mucho las matemáticas, entonces así crecí”, afirmó.

Tiempo después, para su dicha, pudieron corregir su problema de la vista. “A los 20 años me hicieron el primer trasplante de córnea en el ojo izquierdo y 5 años después en el derecho. Fue un éxito. Hoy tengo lentes intraoculares de por vida y veo perfectamente”, explicó.

Estas vivencias lo llevaron a adentrarse en la música, muy de la mano de las mascaradas, ya que no solo las confeccionaba, sino que era trompetista de la cimarrona. Con ellos andaba de pueblo en pueblo y, por supuesto, por los añorados sets de televisión.

Durante su niñez, Julio Solís enfrentó dificultades visuales que derivaron en dos operaciones. Además, fue víctima de bullying debido al uso de anteojos con mucho aumento. (Rafael Pacheco Granados)

El casting que pudo cambiar la historia

Cuando estaba más joven, tratando de quemar la creciente fiebre por la televisión, Julio hizo un programa de YouTube como parte de una pastoral juvenil; allí contaba historias de superación. Tiempo después presentó una revista matutina en Extra TV 42 y el camino a la pantalla chica se allanó.

Posteriormente, Julio ingresó como locutor a Zeta FM, donde estuvo cuatro años, y posteriormente llegó a Multimedios.

“Tenía como un año de estar ahí cuando pasó algo especial. Yo primero ingresé trabajando en Bésame, con Lussania Víquez (exconductora de Informe 11), quien en ese entonces era presentadora. Yo le abrí mi corazón y le conté mi sueño”, narró Julio. Se ‘echó al agua’ porque, justo en ese momento, Informe 11 buscaba un nuevo talento y Solís esperaba que esa fuera su gran oportunidad.

Incluso, Solís recuerda pedirle a Dios que no lo dejara morir sin presentar Informe 11, al menos una vez en su vida. Así que, sin temor al éxito, Julio fue al casting del programa, en el que participaron cuatro mujeres y solamente un hombre, él. Una de las aspirantes al trabajo era Ginnés Rodríguez, quien se terminó dejando el puesto.

Pero sus aspiraciones y el gran amor por el programa no pasaron desapercibidos para los productores del espacio; 6 años después llegó la respuesta que tanto deseaba: lo llamaron para ser el nuevo presentador junto a la persona que en aquel momento le ganó el puesto.

“Yo le reclamé en vivo y le dije: ‘Por usted no entré’”, afirmó entre bromas, para luego agregar que Ginnés es para él un ser de luz.

“Ella tenía que quedar. Mi espacio estaba planeado por Dios seis años después”, afirmó.

Durante ese tiempo, el presentador se topó no solo con figuras de la televisión, sino con queridas y recordadas fichas del programa, entre ellas Geovanni Calderón y Maureen Salguero; esta última le dio un consejo muy valioso ante el estrés de la televisión y la cercanía que necesariamente debe tener con el público.

“Me dijo: ‘mientras más lejos estén las personas de vos, con más fuerza van a lanzar la piedra, entonces, quédese con la gente que está en sus redes sociales’... ahora tengo la oportunidad de leer los comentarios que me dejan y ahí están las señoras lindas apoyándome”, comentó.

“El camino ha sido duro, pero muchos años después, lo único que les puedo decir es que no se den por vencidos”, agregó.

Su primer día en Las Historias fue el pasado lunes 12 de enero y la sensación fue como estar en casa. “En mis sueños, yo ya había hecho esto muchas veces”, finalizó.