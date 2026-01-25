Viva

¿Quién es el nuevo rostro de ‘Las Historias’, de Repretel? Julio Solís, el mascarero que ‘presentaba tv’ desde los 8 años

El oriundo de Santa Ana, que siempre soñó con presentar el programa de canal 11, fue víctima del bullying y hasta enfrentó dos trasplantes de córnea

Por Fiorella Montoya
Julio Solís, presentador de Las Historias, Canal 11
Julio Solís, de 33 años, soñaba con presentar el programa 'Informe 11' (ahora 'Las Historias') desde los ocho años. (Rafael Pacheco Granados)







