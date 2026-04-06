El fuerte descargo de un periodista de Repretel tras quejarse en un hotel: ‘Muchos están enojaditos y enjachándome’

El periodista Julio Solís, figura de 'Las historias' de Repretel, manifestó su molestia ante comentarios que recibió en sus redes sociales.

El periodista Julio Solís, figura del programa Las historias, de Repretel, manifestó su molestia tras una mala experiencia que vivió durante unas vacaciones que tomó en un hotel, hace varios meses. Su enojo, según dijo, provocó reacciones negativas de algunos de sus seguidores en redes sociales.

“Así están muchos en mi último video: enojaditos y enjachándome”, dijo Solís al recordar la situación y explicar lo que sucedió.

Según contó, él estaba hospedado en un hotel familiar, pero en una habitación al lado había un niño llorando, lo que motivó su queja a la administración del lugar. “Tienen todo su derecho a estar ahí, pero también (el hotel) promueve el descanso y la tranquilidad”, explicó el comunicador, agregando que, ante su incomodidad, el lugar tenía que resolver.

Al final, lo cambiaron de habitación y todo se solucionó. Sin embargo, los comentarios que recibió en la publicación donde expuso su experiencia fueron lo que después lo molestó. “Están hablando tanta papaya como si yo hubiera dicho que no quería niños en el mundo. Yo me refería a esos que los papás no controlan”, expresó.

En sus palabras, se cuestionó las razones por las cuales existen alojamientos donde no se permiten niños ni mascotas y otros que sí aceptan. “Para todos hay. Para lo que usted busque, hay. Esa playa yo la busco precisamente para no incomodar a nadie ni incomodarme yo escuchando o soportando ese tipo de cosas”, aseveró.

El comunicador narró que ha recibido mensajes de personas que lo cuestionan por su posición; incluso dijo que hubo quienes le recordaron que él también fue niño.

Al final, el periodista cerró con una reflexión: “Tengan muy presente que sus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Básico, fácil de entender”.