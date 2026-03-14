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Presentador de Repretel revela fuerte emergencia médica que afronta: ‘Perdí un 70% de la audición’

El comunicador recibió atención médica de emergencia y actualmente se somete a terapias especializadas para intentar revertir el diagnóstico

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Por Fiorella Montoya
Julio Solís, presentador de Las Historias, Canal 11
Julio Solís dio a conocer que se somete a tratamiento médico. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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