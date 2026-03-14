Presentador de Repretel revela fuerte emergencia médica que afronta: ‘Perdí un 70% de la audición’

Julio Solís dio a conocer que se somete a tratamiento médico.

Julio Solís, presentador costarricense del programa Las Historias de Repretel, compartió mediante sus redes sociales que sufrió una pérdida auditiva súbita del 70% en su oído izquierdo.

El periodista relató la experiencia mediante varias historias publicadas en su cuenta de Instagram. Allí explicó que los médicos activaron un protocolo de emergencia tras detectar una posible pérdida auditiva súbita.

“Ayer, después de las pruebas que me realizaron, el diagnóstico no fue bueno. No era lo que esperábamos”, escribió el comunicador.

Solís explicó que el problema afectó su oído izquierdo. “En palabras sencillas, viene siendo como un paro en el oído”, explicó.

El presentador detalló cuál parte de su cuerpo dejó de funcionar: “Me pasó en el oído izquierdo. Perdí aproximadamente un 70%. La parte que percibe los sonidos agudos dejó de funcionar”, agregó.

En ese sentido, enfatizó en la importancia de actuar con rapidez ante este tipo de síntomas. “La atención en las primeras 48 horas es vital para poder revertirlo. Por eso se considera una emergencia”, indicó.

Solís contó que su médico le compartió una reflexión que lo impactó: “El doctor me dijo algo que me marcó: ‘Como la audición no se ve, no se percibe igual que si hubiera amanecido viendo un 70% menos de un ojo’. Ahí uno sí corre”, relató.

Julio Solís afirmó que su oído sufrió una especie de 'paro cardiaco'. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista explicó que buscó ayuda médica durante las primeras veinticuatro horas; esa rapidez elevó las probabilidades de recuperación.

“Por haberlo atendido a tiempo en las primeras 24 horas, hay un 60% de probabilidad de poder revertirlo”, escribió.

Actualmente recibe varios tratamientos médicos para intentar recuperar la función auditiva. “Ya estoy con medicamentos y terapia en cámara hiperbárica”, detalló. “Es para tratar que las células que dejaron de funcionar se activen nuevamente con la oxigenación”.

Solís agregó que los especialistas contemplan una alternativa en caso de que los tratamientos iniciales no funcionen. “Como última opción está una inyección al tímpano. Espero con mucha fe no tener que llegar a eso”, comentó.

Solís también reveló una posible causa de su problema. “¿Y saben qué es lo peor? Que pudo haberlo provocado el maldito dengue, por la carga viral tan fuerte”, afirmó.

El periodista compartió su testimonio con el objetivo de generar conciencia entre sus seguidores. Según indicó, muchas personas minimizan los síntomas cuando no resultan visibles.