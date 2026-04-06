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Ginnés Rodríguez mostró cómo quedó su cicatriz tras la cirugía de columna: ‘Sanó hermosa’

La periodista contó que ya le quitaron las grapas que tenía en la herida de la operación

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Por Jessica Rojas Ch.
Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias
El 17 de marzo, Ginnés Rodríguez se sometió a una cirugía para corregir una escoliosis severa. La recuperación avanza muy bien. (Archivo)







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Ginnés Rodríguez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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