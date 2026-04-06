Ginnés Rodríguez mostró cómo quedó su cicatriz tras la cirugía de columna: ‘Sanó hermosa’

El 17 de marzo, Ginnés Rodríguez se sometió a una cirugía para corregir una escoliosis severa. La recuperación avanza muy bien.

La periodista Ginnés Rodríguez, rostro de Las historias de Canal 11, mostró este lunes 6 de abril lo bien que ha sanado la herida que quedó después de su operación de columna, cirugía a la que se sometió el 17 de marzo.

La comunicadora ha mantenido informados a sus seguidores en redes sociales sobre el avance de la recuperación tras ser operada para corregir la escoliosis que la aquejaba.

Según había explicado Rodríguez, en la intervención hubo que quebrarle la columna y colocarle unas barras de titanio para alinearla. Para bien suyo, todo salió a la perfección en el quirófano y poco tiempo después salió del hospital para continuar con su recuperación en casa.

Todo sigue positivo en la salud de Ginnés y así lo evidenció en una fotografía que publicó en sus historias de Instagram para contar que ya le retiraron las grapas de la cicatriz. “Hoy me despido de las grapas. Gracias a Dios y a los cuidados de tantas personas que me cuidan, la herida sanó hermosa”, escribió la periodista junto a la imagen.