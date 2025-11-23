Viva

Reconocido fotógrafo de National Geographic visitó Costa Rica y quedó fascinado con este ‘pintoresco’ pueblo

Un fotógrafo de National Geographic compartió su asombro ante la belleza y variedad de productos que encontró en un pueblo costarricense

Por Sofía Sánchez Ramírez
El fotógrafo Rubén Salgado Escudero capturó la esencia de la feria del agricultor en Turrialba, pueblo que definió como 'pintoresco' para su reseña de Costa Rica publicada en National Geographic.
El fotógrafo Rubén Salgado Escudero capturó la esencia de la feria del agricultor en Turrialba, pueblo que definió como 'pintoresco' para su reseña de Costa Rica publicada en National Geographic. (Instagram/National Geographic Travel)







