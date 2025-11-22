Estrella de Netflix pasó desapercibida en el Mercado Central y no se guardó lo que piensa del lugar y la comida tica

El famoso actor de Netflix no fue reconocido en el Mercado Central de San José.

Un famoso actor de Netflix visitó Costa Rica y se adentró en el Mercado Central de San José para almorzar. Lo esperable, al imaginar esta escena, es una enorme conglomeración alrededor de la estrella; sin embargo, lo que sucedió fue muy distinto.

Curiosamente, pasó desapercibido para el resto de personas que se encontraban en el icónico establecimiento josefino y pudo degustar en paz de varios platillos costarricenses.

Así lo compartió el venezolano Alejandro Nones, actor de producciones como la telenovela La reina del sur o la serie ¿Quién mató a Sara?. En el video, Nones se muestra feliz en una barra de una soda del mercado.

Alejandro Nones comió en el Mercado Central de San José

Además, mientras saboreaba una olla de carne, el artista dio su contundente opinión sobre la cuchara tica que, según afirmó, recién descubrió durante este viaje al país.

“Yo no sé por qué la comida de Costa Rica no es más famosa, porque esta vaina es demasiado buena”, aseveró.

El actor Alejandro Nones probó olla de carne del Mercado Central de San José. (Captura de video)

Esta no fue la única experiencia culinaria que tuvo en el Mercado Central. En otro video, grabado el mismo día, se mostró probando el famoso talapinto, una versión del gallo pinto que se vende en la soda Tala.

Luego de ambos banquetes, el intérprete y modelo se declaró francamente enamorado de la cocina costarricense.

“Costa Rica, ¿en qué momento me robaste el corazón con tu comida? Qué gran experiencia descubrirte y enamorarme de tu comida. Qué gran experiencia el Mercado Central de San José”, escribió.

De acuerdo con Nones, Keylor Navas fue quien lo invitó a conocer suelo tico. La amistad entre ambos es pública desde hace años. En 2023, cuando Navas era portero del Paris Saint Germain, recibió al actor en su casa.

En aquella ocasión, Nones agradeció al ahora jugador del Pumas de México por recibirlo en su hogar y escribió unas palabras para el arquero tico: “Pura vida hermano, gracias por todo hermano, siempre un placer”, manifestó el venezolano.