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Reconocida figura de Teletica pasa a ser presentadora de ‘Telenoticias’: ‘Recibo esta etapa con ilusión’

La periodista confirmó la noticia este miércoles y compartió cómo la hace sentir esta nueva faceta

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Por Fátima Jiménez
Telenoticias, logo, canal 7, Teletica
Una nueva figura de Teletica se suma al equipo de 'Telenoticias'. (Teletica. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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