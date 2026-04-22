Reconocida figura de Teletica pasa a ser presentadora de ‘Telenoticias’: ‘Recibo esta etapa con ilusión’

Una nueva figura de Teletica se suma al equipo de 'Telenoticias'.

La periodista de Teletica, Stefanía Colombari, confirmó este miércoles que asumirá de forma definitiva como nueva presentadora de Telenoticias, tras más de una década formando parte del programa 7 Días.

“Recibo esta nueva etapa con muchísimo agradecimiento, ilusión y un profundo sentido de responsabilidad. Vengo de 7 Días, un espacio que me ha permitido, durante 10 años, profundizar, investigar y contar historias con contexto“, escribió Colombari en sus redes sociales.

La comunicadora, quien presentó el noticiero por primera vez la noche del martes, también expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional, en la que espera conectar con la audiencia desde el noticiero.

“Nos vemos a las 7 p. m en nuestra edición estelar“, agregó.

Stefanía Colombari trabaja desde hace 10 años en Teletica, específicamente en '7 días'. (Tomada de redes sociales)

Este movimiento se da meses después de la salida de Ignacio Santos de Teletica, en febrero pasado. Tras ese cambio, Rodolfo González dejó la dirección de 7 Días en manos de Colombari para asumir la dirección de Telenoticias.

Ahora, con la salida de Colombari del programa de investigación, aún se desconoce quién quedará a cargo de la dirección de 7 Días.