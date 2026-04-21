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Presentador de Teletica recordó su mayor equivocación en vivo: esto pasó

Durante un pase en directo, una mujer tuvo que corregir la afirmación del presentador de Canal 7. Fue uno de los momentos más incómodos de su carrera

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Por Fiorella Montoya
ítalo Marenco
ítalo Marenco recordó en 'Buen día' uno de los momentos más virales de su carrera. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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