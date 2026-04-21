Presentador de Teletica recordó su mayor equivocación en vivo: esto pasó

ítalo Marenco recordó en 'Buen día' uno de los momentos más virales de su carrera.

El presentador de Teletica, Ítalo Marenco, recordó este martes 21 de abril uno de los momentos más incómodos de su carrera, el cual le dejó una lección de vida durante un pase en vivo, cuando aún trabajaba en Repretel. Ese episodio marcó no solo a Marenco, sino que en aquel momento se hizo viral en redes sociales.

Todo inició porque, durante la mañana de este martes 21 de abril, en el programa Buen día conversaron sobre las relaciones en las que la diferencia de edad es muy marcada, situación que en ocasiones provoca que las personas confundan a las parejas con madres o padres e hijos.

Incluso, al presentar la nota, la periodista Jennifer Segura bromeó con Marenco al decirle “a usted le pasó”, en referencia a una situación que vivió el presentador durante la pandemia cuando trabajaba en Repretel.

En aquella ocasión, una mujer estaba acompañada por un hombre alto y muy joven, a lo que el comunicador abordó diciendo: “Este Día de la Madre que venga la mamá a comerse la fila con usted, mis respetos”.

“No es mi hijo, es mi esposo”, confesó la mujer ante las cámaras. Ítalo recordó que ese momento fue inolvidable y acto seguido comentó: “Amor es amor; yo creo que ellos siguen juntos todavía”.