Teletica confirma un fichaje estrella que nadie esperaba

Teletica refuerza su equipo para el Mundial 2026 con nuevos fichajes clave.

Teletica confirmó un fichaje inesperado: se trata de Maribel García, sobrina de la reconocida actriz y cantante costarricense Maribel Guardia.

García es periodista deportiva y reside en México. Ante una consulta de La Nación, la televisora detalló que la comunicadora formará parte de la cobertura del Mundial 2026; no obstante, hizo una importante aclaración sobre su rol.

“Nos apoyará con temas comerciales; el contenido deportivo estará a cargo del equipo periodístico de Teletica Deportes”, explicó la empresa.

Maribel García, periodista costarricense radicada en México, se suma a Teletica para el Mundial 2026 en un rol comercial. (Tomada de redes sociales. )

La periodista deportiva costarricense Maribel García desarrolló una sólida trayectoria en la televisión mexicana, con experiencia en canales como Fox Sports y TUDN, así como en espacios deportivos de Televisa y plataformas digitales especializadas en fútbol.

Radicada en México desde 2014, la comunicadora tiene experiencia en coberturas de torneos como la Copa América, la UEFA Champions League y el Mundial de Rusia 2018.

Con experiencia en Fox Sports y TUDN, García ha participado en coberturas internacionales como la Copa América y el Mundial de Rusia 2018. (Tomada de redes sociales)