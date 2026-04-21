Teletica confirma un fichaje estrella que nadie esperaba

Teletica confirmó un fichaje inesperado: se trata de Maribel García, sobrina de la reconocida actriz y cantante costarricense Maribel Guardia.
García es periodista deportiva y reside en México. Ante una consulta de La Nación, la televisora detalló que la comunicadora formará parte de la cobertura del Mundial 2026; no obstante, hizo una importante aclaración sobre su rol.
“Nos apoyará con temas comerciales; el contenido deportivo estará a cargo del equipo periodístico de Teletica Deportes”, explicó la empresa.
La periodista deportiva costarricense Maribel García desarrolló una sólida trayectoria en la televisión mexicana, con experiencia en canales como Fox Sports y TUDN, así como en espacios deportivos de Televisa y plataformas digitales especializadas en fútbol.
Radicada en México desde 2014, la comunicadora tiene experiencia en coberturas de torneos como la Copa América, la UEFA Champions League y el Mundial de Rusia 2018.