Periodista de Teletica Deportes revela el momento que lo tiene ‘tocando el cielo’

Al periodista de Teletica Deportes le cambió la vida a pocos meses de la muerte de su padre.

El periodista Miguel Calderón, figura de Teletica Deportes, mostró en sus redes sociales que está viviendo el mejor momento de su vida y no, no tiene nada que ver con un Mundial de Fútbol o una cobertura especial.

El 12 de abril, el comunicador y su esposa, Lucía Rojas, se convirtieron en padres primerizos. Ese día nació Alejandro y llenó las vidas de la pareja con mucho amor.

En medio de la alegría, Calderón compartió este 19 de abril unas de las primeras fotos de su bebé. Lo hizo con una publicación en su perfil de Instagram, en la cual combinó varias imágenes, tanto de él cargando al niño, como de sus pies, sus manos y de su esposa antes de iniciar la labor de parto.

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, compartió en redes sociales fotos del nacimiento de su hijo Alejandro. (Instagram)

“La definición de tocar el cielo”, escribió Calderón en el posteo.

Un par de días después del nacimiento, el periodista compartió su felicidad con Teletica: “Estamos muy contentos, muy felices, todo salió muy bien. Han sido momentos maravillosos, indescriptibles, de tener a Ale con nosotros; lo mejor es que está con salud y comiendo bastante”, comentó Calderón al medio.

Con la llegada de Alejandro, el periodista recordó de manera especial a su papá, a quien considera su gran ejemplo de vida y quien falleció en noviembre del 2025. Según contó, su mayor deseo ahora es seguir sus pasos y honrarlo a través de la forma en que críe a su hijo.

“Espero seguir su legado y ser un guía para Alejandro, como lo fue él para mí”, concluyó.