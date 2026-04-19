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Periodista de Teletica Deportes revela el momento que lo tiene ‘tocando el cielo’

El comunicador está viviendo una de las mejores etapas de su vida y no tiene nada que ver con su trabajo en Canal 7

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Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
El sistema Quimera permite sets inmersivos, interactivos y sin límites físicos, como los de grandes cadenas globales.
Al periodista de Teletica Deportes le cambió la vida a pocos meses de la muerte de su padre. (Archivo)







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Miguel CalderónTeletica DeportesTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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