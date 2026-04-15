Periodista de Teletica celebra el nacimiento de su bebé pocos meses después de recibir dura noticia

El bebé del periodista de Teletica, Miguel Calderón, llegó al mundo rodeado de amor, según contó su orgulloso papá. Foto con fines ilustrativos.

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, anunció el nacimiento de su bebé, Alejandro, fruto de su matrimonio con Lucía Rojas. Esta feliz noticia llega cinco meses después de la muerte de su padre, ocurrida en noviembre anterior.

“Estamos muy contentos, muy felices, todo salió muy bien. Han sido momentos maravillosos, indescriptibles, de tener a Ale con nosotros; lo mejor es que está con salud y comiendo bastante”, comentó Calderón a Teletica.

Miguel Calderón y Lucía Rojas recibieron a su bebé Alejandro. (Tomada de redes sociales)

El comunicador destacó que, desde el primer día, sus familiares y amigos han estado muy presentes y que su hijo llegó rodeado de cariño. “Es un bebé muy amado y esperamos ser los mejores padres para él”, agregó.

Durante el nacimiento de Alejandro, el periodista recordó de manera especial a su papá, a quien considera su gran ejemplo de vida. Según contó, su mayor deseo ahora es seguir sus pasos y honrarlo a través de la forma en que críe a su hijo.

“Espero seguir su legado y ser un guía para Alejandro, como lo fue él para mí”, concluyó.