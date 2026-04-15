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Periodista de Teletica celebra el nacimiento de su bebé pocos meses después de recibir dura noticia

El comunicador reveló su mayor anhelo en esta nueva etapa

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Por Fátima Jiménez
El juez priorizó la salud del bebé ante la negativa de los padres a aceptar transfusiones por motivos religiosos.
El bebé del periodista de Teletica, Miguel Calderón, llegó al mundo rodeado de amor, según contó su orgulloso papá. Foto con fines ilustrativos. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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