Periodista de Teletica anuncia muerte de su padre con emotiva despedida: ‘Mi viejo, mi motor en la vida’

Miguel Calderón de Teletica le dedicó unas sentidas palabras a su padre al comunicar su fallecimiento.

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, comunicó la muerte de su padre con un mensaje cargado de amor y gratitud.

A través de sus redes sociales, el comunicador publicó una fotografía en la que aparecen tomados de las manos y expresó un emotivo texto que conmovió a sus seguidores.

“Gracias por tanto, pa. Por luchar hasta el final, por enseñarnos a ser valientes en la vida y nunca darse por vencido. Luchaste por 20 años y nunca te quejaste”, afirmó en la imagen.

También escribió: “Nos dejas un legado gigante, un amor eterno y una huella maravillosa. Mi ídolo, mi superhéroe, mi campeón, mi viejo, mi motor en la vida. Te amo hasta el infinito, pa. Descansa en paz”.

Su padre, Miguel Calderón Alfaro, tenía 71 años. Como se aprecia en las fotografías publicadas por el comunicador, era amante del Deportivo Saprissa.

“No es un adiós pa, es un hasta pronto. El cielo está de fiesta, te amamos”, añadió el periodista.

Miguel Calderón Alfaro falleció el sábado 8 de noviembre y será velado durante la mañana de este domingo 9 de noviembre en el edificio funerario Vida Eterna en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Su funeral será este mismo domingo en Campo Santo Vida Eterna.

