Periodista de Teletica lanza desgarrador mensaje meses después de perder a su padre: ‘Bajá un día de estos’

El comunicador espera a su primer hijo y desearía que su padre pudiera ver el proceso

Por Fiorella Montoya
Miguel Calderón de Teletica le dedicó unas sentidas palabras a su padre al comunicar su fallecimiento.
Miguel Calderón de Teletica despidió a su padre, quien tenía el mismo nombre, el 8 de noviembre del 2025.







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

