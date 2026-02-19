Periodista de Teletica lanza desgarrador mensaje meses después de perder a su padre: ‘Bajá un día de estos’

Miguel Calderón de Teletica despidió a su padre, quien tenía el mismo nombre, el 8 de noviembre del 2025.

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, conmovió a sus seguidores con una imagen en sus redes sociales que lo muestra al lado de su padre, quien tenía el mismo nombre y falleció en noviembre del 2025.

No fue solo la fotografía la que emociona a cualquiera, sino el texto con el que venía acompañado.

“Cómo hacés falta pa, baja un día de estos para que veas lo grande que está Ale, ya casi nace Pa”, escribió Calderón, ya que a tan solo 10 días del fallecimiento de don Miguel, el comunicador dio a conocer que estaba esperando a su primer hijo.

“Ha sido un cúmulo de emociones. Desde agosto anterior, cuando nos dimos cuenta de que íbamos a ser papás, mi esposa y yo sentimos mucha alegría. En ese momento, mi papá enfrentaba momentos difíciles de su enfermedad”, dijo en aquel momento el periodista.

Sin embargo, contó que su papá falleció conociendo la bella noticia: “Se fue sabiendo que iba a ser abuelo y que iba a ser un niño. Se va a llamar Alejandro. Se puso muy contento”.

El comunicador terminó su texto recalcando cuánto extraña a su padre: “Te pienso todos los días y a toda hora mi viejo, te amo con toda mi alma papito”.