Periodista de Teletica anunció que será papá a tan solo días de la muerte de su propio padre; esto fue lo que dijo

El querido comunicador dio a conocer el nombre de su bebé y reveló cómo se siente en estos singulares momentos

Por Fiorella Montoya
Miguel Calderón entrevistó a Keylor Navas.
Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, conoció que sería padre en agosto. (Instagram Miguel Calderón.)







Miguel calderón
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

