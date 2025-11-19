Periodista de Teletica anunció que será papá a tan solo días de la muerte de su propio padre; esto fue lo que dijo

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, anunció que será papá primerizo. Lo comunicó en el programa De boca en boca, de Canal 7.

La noticia se hizo pública 10 días después de la muerte de su padre, ocurrida el 9 de noviembre.

“Ha sido un cúmulo de emociones. Desde agosto anterior, cuando nos dimos cuenta de que íbamos a ser papás, mi esposa y yo sentimos mucha alegría. En ese momento, mi papá enfrentaba momentos difíciles de su enfermedad”, dijo al programa.

Añadió que vivió meses marcados por emociones intensas.

“Uno venía conviviendo y arrastrando esas dos situaciones. Primero lo de mi esposa y el bebé. Estamos muy ilusionados. Yo sabía que lo de mi papá, poco a poco, iba a ser inevitable”, afirmó Calderón.

Su padre, Miguel Calderón Alfaro, tenía 71 años y padecía la enfermedad de Parkinson.

El periodista contó que su papá se fue con la bella noticia. “Se fue sabiendo que iba a ser abuelo y que iba a ser un niño. Se va a llamar Alejandro. Se puso muy contento”.

El periodista deportivo dice que enfrenta la particular situación con fortaleza. “Viene un bebé en camino y uno tiene que estar fuerte. Hay alguien que ahora va a depender de mí. No puedo estar triste ni mal. Es lo que papi quería”.