Periodista de Teletica compartió imágenes de un día que no olvidará nunca: vea las fotos

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes, compartió conmovedoras imágenes de uno de los días más esperados cuando se es padre primerizo: el té de canastilla para darle la bienvenida a su hijo Alejandro.

El comunicador y su pareja celebraron rodeados de amigos y familiares en un día inolvidable marcado por el agradecimiento y la felicidad de la próxima llegada de su primogénito.

“Vivimos un día increíble e inolvidable en la celebración de la llegada de Ale... Muchas risas, amor, agradecimiento, y con Dios siempre de nuestro lado. No podemos esperar más para conocerte”, escribió el comunicador en la descripción de las tiernas imágenes.

En el evento, la feliz pareja estaba vestida de blanco compartiendo la celebración con sus allegados; los centros de mesa incluyeron un globo en forma de balón de fútbol y el ultrasonido que mostraba a la criatura que viene en camino. Entre las actividades, realizaron un quiz para los invitados, la famosa medición de la pancita y hasta carreras a caballito.

Entre las figuras del medio que acompañaron a Calderón, se pudo observar a Gabriela Jiménez y José Pablo Alfaro.

Vea las tiernas imágenes:

Varias figuras y compañeros de trabajo fueron parte de la actividad. (Instagram Miguel Calderón/Instagram Miguel Calderón)

Como parte del te de canastilla hubo una imagen del padre de Miguel Calderón, con el mismo nombre, quien falleció el año pasado. (Instagram Miguel Calderón/Instagram Miguel Calderón)

El quiz fue parte de las actividades en el te de canastilla. (Instagram Miguel Calderón/Instagram Miguel Calderón)

El centro de mesa fue de lo más llamativo en el te de canastilla. (Instagram Miguel Calderón/Instagram Miguel Calderón)