Viva

Señalan de irrespetuosa esta situación ocurrida en vivo con figura de Teletica: ‘Qué espanto’ (video)

La situación se dio este martes. Para muchos, lo ocurrido al aire se ‘salió de las manos’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

¿Fue irrespetuoso? ¿Se salió de las manos? Lo ocurrido con una figura de Teletica en pleno programa en vivo, este martes 21 de abril, desató gran controversia y abrió el debate en redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bismarck MéndezTeleticaDe boca en boca
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.