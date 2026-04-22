Señalan de irrespetuosa esta situación ocurrida en vivo con figura de Teletica: ‘Qué espanto’ (video)

¿Fue irrespetuoso? ¿Se salió de las manos? Lo ocurrido con una figura de Teletica en pleno programa en vivo, este martes 21 de abril, desató gran controversia y abrió el debate en redes sociales.

La situación se dio durante la movida transmisión que tuvo De boca en boca, especialmente al darle cobertura a la apertura del salón de belleza del popular maquillista Adán Chinchilla.

Entre el ambiente de jolgorio, Bismarck Méndez se quitó la camiseta para recibir un tratamiento capilar. En ese momento, la euforia invadió el local, en el que se encontraban varias señoras, pues la inauguración fue todo un evento social.

Bismarck Méndez se quitó la camiseta y varias mujeres se abalanzaron sobre él en pleno programa de Teletica. (Captura de video)

Mientras Méndez tomaba asiento, las mujeres lanzaron comentarios como “¿Se puede tocar?”.

Luego, cuando Bismarck ya se disponía a ponerse la capa para recibir el procedimiento estético, varias de las señoras se acercaron a él y tocaron su torso, lo cual fue correspondido por el presentador moviendo los pectorales.

La escena que se tornó jocosa para los miembros del programa fue compartida en el Facebook del programa farandulero. Allí, decenas de personas inundaron el post de señalamientos.

“Se salió de las manos”, “Qué espanto”, “¿Qué pensará su esposa?”, “Se están pasando”, “Señoras, respeten, qué fea actitud”, “Demasiado desorden”, “Qué abusadas”, “Qué feo eso, Bismarck no era polémico”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque en menor medida, otras personas expresaron que el momento les divirtió.

“Qué bueno que toquen, se rían, disfruten. Ya hay mucha violencia y muchas malas noticias; un poco de humor nos cae bien a todos. En mi barrio había una señora así y nos hacía reír con sus ocurrencias”, escribió una mujer.