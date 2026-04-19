Viva

Figura de Teletica y su amigo viven intento de estafa en vivo: vea cómo se libraron del incómodo momento

La situación dio un giro inesperado y terminó incluso en ‘lágrimas’

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Por Fátima Jiménez
Teletica
Un presentador de Teletica vivió un divertido momento en vivo cuando intentaron estafar a su amigo. (Instagram)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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