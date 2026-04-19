Figura de Teletica y su amigo viven intento de estafa en vivo: vea cómo se libraron del incómodo momento

Un presentador de Teletica vivió un divertido momento en vivo cuando intentaron estafar a su amigo.

El presentador de Teletica Yiyo Alfaro y su amigo Choché Romano vivieron un tenso —y luego divertido— momento en vivo durante una grabación de El pódcast de Yiyo y Choché, cuando intentaron estafar a Romano por teléfono.

Todo comenzó cuando Choché recibió una llamada de una mujer con acento español, quien le alertó sobre un supuesto fraude en una compañía en la que, aparentemente, él había realizado una inversión.

“En el sistema me aparece que usted ha cedido sus datos”, le dijo la mujer a Romano.

“Tal vez mi esposa, que a veces le da por hacer eso”, respondió él.

La situación tomó un giro inesperado cuando la mujer le pidió que confirmara con su esposa si ella proporcionó información a la presunta empresa fraudulenta. Fue entonces cuando Choché decidió seguirle el juego a la supuesta estafadora.

“Mi esposa y yo nos estamos divorciando y no tenemos la mejor relación. De paso, ya que usted le va a hablar, ¿usted le podría decir que me devuelva la llamada y que me devuelva el dinero pendiente?”, le dijo en un obvio tono de broma.

“Y que si, por favor, me deja ver a mis hijas también”, agregó Romano, fingiendo llanto.

Choché Romano fingió llorar para 'timar' a la estafadora que lo llamó en plena grabación. (Captura de video)

En realidad, todo lo que dijo Romano formaba parte de una estrategia para “timar” a la estafadora y no correspondía a su situación real.

Ante la incómoda escena, la mujer respondió que no podía intervenir en asuntos personales.

“Bueno, muchas gracias”, dijo Romano antes de colgar.

Tras finalizar la llamada, las risas no se hicieron esperar en el set. Incluso, Yiyo comentó entre carcajadas: “Seguro la estafadora dijo: ‘¿Por qué no se dejan estafar normal? Está bueno estafar, pero hay que aguantarse esta vara’”.