Viva

Nuevo director de ‘Telenoticias’ se atrevió a romper el libreto en vivo con este comentario

El periodista evidenció su interés por un ámbito clave dentro del noticiero

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Por Fátima Jiménez y Juan Pablo Sanabria
Rodolfo González tomó una serie de decisiones en 'Telenoticias', entre ellas mostrar más a sus periodistas.
El nuevo director de 'Telenoticias', Rodolfo González, asumió el noticiero tras la salida de Ignacio Santos. (Archivo)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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