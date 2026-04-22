Nuevo director de ‘Telenoticias’ se atrevió a romper el libreto en vivo con este comentario

El nuevo director de 'Telenoticias', Rodolfo González, asumió el noticiero tras la salida de Ignacio Santos.

Este martes 21 de abril, el nuevo director de Telenoticias, Rodolfo González, presentó por primera vez el noticiero de Teletica y sorprendió al romper el libreto con un comentario sobre deportes.

El momento se dio cuando el periodista Daniel Quirós devolvió la cámara a González y a Stefanía Colombari, tras comentar: “Bueno, mucho futbol el día de hoy, mañana y el próximo día”.

Ante esto, González respondió completamente fuera del guion: “Y en la fase interesante del campeonato, mucha gente nerviosa, asustada, liguistas, liberianos, cartagos, saprissistas, no tanto, pero un poco. Se puso interesante”, expresó.

Con esta intervención, el nuevo director dejó ver su interés por abarcar diversos temas dentro del noticiero, incluyendo el ámbito deportivo.

González asumió la dirección de Telenoticias tras la salida de Ignacio Santos, quien se retiró el 17 de febrero de 2026 luego de 28 años al frente del informativo.