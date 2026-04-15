Ignacio Santos sorprende al reaparecer en la pantalla de Teletica; vea el singular momento

Ignacio Santos volvió a la pantalla de Teletica unos minutos este martes, en un programa que presentó durante años.

El exdirector de Telenoticias Ignacio Santos volvió a aparecer en la pantalla de Teletica este martes, meses después de su renuncia al cargo que ocupó durante 28 años.

Su reaparición ocurrió en ¿Quién quiere ser millonario?, el programa de preguntas y respuestas del canal 7, donde Santos también se desempeñó como presentador.

Todo surgió cuando Edgar Silva, actual conductor del formato, proyectó una cápsula de la cuarta temporada del programa, correspondiente a un especial del Día de los Enamorados.

En esa edición, Santos invitó a su pareja, Nancy Dobles, y juntos protagonizaron un momento memorable frente a las cámaras. “¿Yo lo pongo nervioso?”, le preguntó Dobles, a lo que el periodista respondió: “No, no, es que nunca había tenido en televisión así a una mujer tan guapa al lado mío”.

Ambos compartieron brevemente la conducción del programa y Dobles incluso habló por teléfono con un hombre que ayudaría a un participante: “Soy Nancy Dobles de ¿Quién quiere ser millonario?“, dijo en aquella ocasión.

A la cápsula se sumaron los recuerdos de otras parejas que participaron en esa misma edición, enriqueciendo aún más el homenaje que el programa le rindió este martes.

Ignacio Santos reaparece en Teletica

La salida de Ignacio Santos

Ignacio Santos se retiró de la dirección de Telenoticias el 17 de febrero del 2026, al concluir la edición del mediodía del noticiero.

Tras casi tres décadas al frente del principal espacio informativo de Teletica, presentó su salida como el cierre de una etapa acordada en conjunto con la presidencia de la televisora.

El periodista llegó a Canal 7 en 1994 y asumió la codirección de Telenoticias en 1998, responsabilidad que ejercería en solitario a partir del 2013.

Con su retiro del noticiario, también puso fin a su programa radial Malas compañías y a su rol como presentador de ¿Quién quiere ser millonario?, cerrando así varios de sus proyectos más reconocidos en los medios costarricenses.