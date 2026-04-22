Por fin ocurrió en ‘Telenoticias’ lo que tanto se esperaba tras retiro de Ignacio Santos

Ignacio Santos se retiró de Telenoticias el 17 de febrero y ese mismo día, Teletica confirmó que Rodolfo González asumiría el puesto que el icónico periodista ocupó durante 28 años.

Entonces, parecía que todo, al menos de forma administrativa, estaba resuelto para el noticiero. Sin embargo, hubo un momento muy importante que se hizo esperar dos meses, hasta que por fin llegó de sorpresa este martes 21 de abril.

Por fin, González apareció en pantalla presentando el telenoticiario. Sin rodeos y sin ninguna referencia a su llegada, el experimentado comunicador apareció acompañado por la periodista Stefanía Colombari durante la edición estelar, confirmando el inicio de una nueva era.

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