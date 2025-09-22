Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, pasó por el quirófano: esto contó su esposa sobre la operación

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se mostró optimista días antes de someterse a una operación de cuello.

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se sometió a una cirugía de cuello este lunes 22 de setiembre. El experimentado periodista fue intervenido en el Hospital México.

Rivera tuvo que someterse a este proceso quirúrgico para retirarle su tiroides, luego de que le diagnosticaran un nódulo con “potencial de malignidad”.

Hazel Rivera, esposa del comunicador, actualizó a Repretel sobre la operación y detalló que esta fue totalmente exitosa.

“Salió bien. La doctora aseguró que lograron quitarle todo y dice que no tiene otras partes afectadas. Ya lo pasaron al salón y estoy muy contenta porque ya me habló. Con solo escucharlo hablar uno se siente distinto”, comentó Cerdas.

Antes de pasar por el quirófano, los compañeros de Rivera le prepararon una sorpresa, el pasado 17 de setiembre. En la redacción, lo recibieron con mensajes de cariño escritos en coloridos rótulos, en los que le expresaban buenos deseos y oraciones para que todo salga bien.

“Estamos con vos”, “Tú puedes”, “Confía, Dios está contigo”, “Te queremos mucho”, “Todo saldrá bien. Pronta recuperación” y “Bendiciones” fueron algunas de las frases que sus colegas le dejaron por escrito.

Repretel explicó que durante su ausencia, el equipo que trabaja junto al director asumirá las riendas del noticiario. Además, su programa radiofónico Matices transmitirá nuevas entrevistas que el comunicador dejó grabadas, y también tendrá la presencia de Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental y del periodista Alejandro Meléndez.

Una vez que Rivera concluya su periodo de recuperación, primero retomará el control editorial. Más adelante, volverá a labores presenciales, según la televisora, “a tiempo para la cobertura electoral próxima”.