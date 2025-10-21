Randall Rivera, de Repretel, tenía un cáncer en su garganta

Randall Rivera dio una actualización de su salud y explicó por qué su voz suena más ronca o lenta.

El periodista y director de Noticias Repretel, Randall Rivera, reveló que lo que tenía en su garganta era un cáncer.

Esta semana, luego de que hace un mes fue sometido a una cirugía, Rivera retomó sus funciones en el noticiario y agradeció a quienes han estado al pendiente de su salud.

“Cuando me operaron el pasado 22 de setiembre, el nódulo que me sacaron de la garganta, resulta que sí era cáncer. No era el cáncer más noble, como se había pensado al inicio, pero gracias a Dios tampoco era el cáncer más agresivo, sino es un cáncer intermedio”, explicó Rivera.

LEA MÁS: Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, pasó por el quirófano: esto contó su esposa sobre la operación

El director de Noticias Repretel afirmó que le removieron la tiroides y le extirparon el tumor. “No había hecho metástasis, pero había invadido cuatro vasitos. Es muy pequeñito, pero aun así los doctores me van a mandar a una yodoterapia, que me obliga a estar aislado unas semanas”, informó en un video publicado en sus redes sociales.

El periodista agregó, con fe, que desde que inició el proceso sabe que todo estará bien y está bien. “Si notan un ligero cambio en mi voz, sí, hablo más despacio, tal vez un poquito más ronco. No sé si mi voz volverá a ser exactamente la misma de antes, sino no hay ningún problema, prefiero estar vivo”, agregó.

Rivera también agradeció al equipo que lo cubrió durante su ausencia como cabeza del noticiario y reveló la posibilidad de que, debido a la yodoterapia, pueda trabajar desde la virtualidad de su casa o incluso desde el hospital.

LEA MÁS: Randall Rivera será operado de la tiroides y sus compañeros de trabajo lo alientan con estos mensajes