Randall Rivera cuenta cómo marcha su recuperación: ‘Era un tumor grande, cerca de medio kilo’

Randall Rivera se sometió a un procedimiento para extraerle la tiroides y un tumor de medio kilo.

El periodista Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se sometió a una cirugía de cuello el pasado lunes 22 de setiembre en el Hospital México. El procedimiento fue necesario debido a un nódulo en la tiroides con “potencial de malignidad”.

En conversación con La Nación, Rivera explicó que los médicos retiraron tanto el nódulo como la glándula tiroides. “Era grande el tumor, cerca de medio kilo. Ahora estoy a la espera de la biopsia. Por dicha la operación fue muy buena, realizada por la doctora Deanna Tishman en el Hospital México”, señaló.

El comunicador informó de que recibió el alta médica el martes por la noche y se encuentra en recuperación en su casa.

“Estoy recuperándome gracias a Dios. Recuperando la voz y esperando que me quiten los hilos. Mi esposa y mi mamá me están chineando mucho, por dicha”, expresó.

Los médicos recomendaron a Rivera limitar al máximo el uso de la voz hasta el retiro de los puntos. La próxima valoración está programada para el 12 de octubre, fecha en la que se definirá el avance de su recuperación.