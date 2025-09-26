Viva

Randall Rivera cuenta cómo marcha su recuperación: ‘Era un tumor grande, cerca de medio kilo’

El periodista Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, se recupera en su casa tras una cirugía de cuello en el Hospital México el pasado 22 de setiembre

Por Fiorella Montoya
Randall Rivera
Randall Rivera se sometió a un procedimiento para extraerle la tiroides y un tumor de medio kilo. (Cortesía)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

