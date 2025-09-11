Viva

Randall Rivera será operado de la tiroides y sus compañeros de trabajo lo alientan con estos mensajes

El periodista será intervenido quirúrgicamente el 29 de setiembre, en el Hospital México

Por Fiorella Montoya
Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se someterá a una delicada operación en su cuello.
Randall Rivera, director de 'Noticias Repretel', se someterá a una delicada operación en su cuello. (Facebook)







