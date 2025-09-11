Randall Rivera será operado de la tiroides y sus compañeros de trabajo lo alientan con estos mensajes

Randall Rivera, director de 'Noticias Repretel', se someterá a una delicada operación en su cuello.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, se ausentará de las transmisiones de Canal 6 debido a una cirugía que enfrentará a finales de este mes. La televisora comunicó que el periodista será intervenido el próximo 29 de setiembre en el Hospital México, donde un equipo médico le extraerá la tiroides tras detectarle un nódulo con “potencial de malignidad”.

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales. Diversos compañeros de trabajo y colegas de otros espacios de comunicación le expresaron su respaldo en este proceso.

LEA MÁS: Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, será operado; le detectaron nódulo ‘potencialmente maligno’

La periodista Melissa Durán fue una de las primeras en manifestar públicamente su solidaridad. “Y somos muchos los que estamos con vos, apoyándote, deseándote lo mejor y orando por vos. Todo saldrá bien, Jefe”, compartió en un mensaje de Instagram.

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, dijo: “Dios tendrá el control de todo”, mientras que el también periodista Andrés Ramírez añadió: “Fuerte jefe, como siempre. Aquí tiene a una familia apoyándolo”.

Por su parte, Charlyn López, presentadora de Giros, también escribió: “Dios primero todo va salir muy bien jefe”.

Desde la televisora se informó que el equipo periodístico asumirá la conducción del noticiero mientras se extienda la recuperación de Rivera.