Vea la emotiva sorpresa que recibió Randall Rivera por parte de sus compañeros antes de su operación

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, será sometido a una cirugía de tiroides el próximo 29 de setiembre. Para alentarlo en este proceso, sus compañeros de trabajo le prepararon una emotiva sorpresa.
