Vea la emotiva sorpresa que recibió Randall Rivera por parte de sus compañeros antes de su operación

El periodista será intervenido en el Hospital México el 29 de setiembre

Por Fátima Jiménez

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, será sometido a una cirugía de tiroides el próximo 29 de setiembre. Para alentarlo en este proceso, sus compañeros de trabajo le prepararon una emotiva sorpresa.








