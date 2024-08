Quién es Roro Bueno y por qué es polémica en TikTok e Instragram

Rocío Bueno, conocida en redes sociales como RoRo Bueno, es una popular influencer española de 22 años, famosa en plataformas como TikTok e Instagram. Su contenido se enfoca en la cocina, donde comparte recetas detalladas que elabora especialmente para su novio, Pablo. Este enfoque genera debate y controversia entre los internautas, algunos de los cuales la acusan de ser una tradwife (esposa tradicional).

En su cuenta de TikTok, RoRo muestra la preparación de sus platos desde cero, destacando un meticuloso cuidado y un deseo de satisfacer los antojos de su novio. Sus videos frecuentemente comienzan con frases como “Pablo nunca ha probado” o “Pablo me ha pedido”, enfatizando su dedicación a cumplir los deseos de su pareja.

Durante una entrevista Rocío denunció que algunas personas le gritan insultos como “esclava” en la calle, reflejando el rechazo de ciertos sectores de la sociedad hacia su trabajo.

Rocío aclaró que en sus videos interpreta un personaje y que su vida no gira en torno a su pareja, Pablo. Negó que sus contenidos promuevan valores tradicionales que relegan a las mujeres a roles domésticos. Además, enfatizó que no se considera una ama de casa y que su contenido no refleja sus creencias personales. RoRo Bueno busca contextualizar sus videos como entretenimiento y no como una postura ideológica.

