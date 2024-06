Instagram permitirá compartir fragmentos de ‘reels’ en Historias

Instagram planea una nueva función que permitirá a los usuarios compartir partes específicas de sus reels en las Historias. Este cambio busca que los creadores de contenido puedan destacar las secciones más interesantes de sus videos para sus seguidores.

Adam Mosseri, responsable de Instagram, anunció esta característica en su perfil de la red social durante una sesión de preguntas y respuestas con usuarios (Ask me Anything, AMA). Mosseri aclaró que los creadores podrán reorganizar su feed y decidir qué aspecto desean mostrar, aunque no especificó cuándo estará disponible esta opción.

Otra novedad es la posibilidad de editar la duración de cualquier video subido a la plataforma para compartirlo en las Historias. Lindsey Gamble, un conocido influencer, mencionó en Threads que esta funcionalidad también está en desarrollo.

LEA MÁS: Instagram: ¿Sabía que el orden de quienes visualizan sus historias no es aleatorio?

Actualmente, Instagram permite compartir reels en las Historias, pero siempre desde el principio del video. Con la nueva opción, se podrá seleccionar un fragmento específico para compartirlo, lo que facilitará resaltar los momentos más relevantes.

Mosseri reconoció que esta idea es “buena” para los creadores de contenido y mencionó que hablará con su equipo de desarrollo para considerar su implementación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.