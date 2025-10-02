¿Qué pasará con el programa de radio de Alberto Padilla después de su muerte? Esto dijo la emisora

El periodista mexicano Alberto Padilla falleció el 29 de agosto, a los 60 años. Desde hace un lustro vivía y trabajaba en Costa Rica después de su paso por CNN.

El 29 de agosto, el periodista mexicano Alberto Padilla, ,reconocido por su paso como presentador de CNN y quien forjó una carrera de comunicación en Costa Rica, falleció en nuestro país. Tenía 60 años.

La noticia conmocionó al medio local y también internacional, dado que Padilla tenía una amplia y reconocida trayectoria. En nuestro país residía desde hacía cinco años y estaba al frente del programa A las 5, con Alberto Padilla, que se transmitía en la emisora 89.1 FM de Cadena Radial Costarricense (CRC). En el espacio se realizaban análisis políticos y económicos.

Tras la muerte de Padilla, CRC anunció en un comunicado de prensa que le dará continuidad al programa creado por Padilla. “A partir de este mes, el espacio se transmitirá bajo el nombre A las cinco, siempre, manteniendo el análisis de economía y actualidad internacional con entrevistas, noticias y columnistas”, explicó el medio.

LEA MÁS: ‘Hasta pronto, amigo’: la costarricense Glenda Umaña reacciona a muerte del periodista Alberto Padilla

“Es un espacio que el público valoró y premió, y ahora creemos que hay que darle continuidad, ya que la audiencia nos pidió seguir con la misma línea. Alberto es insustituible, pero su legado continuará presente en la emisora y los oyentes”, señaló Andrés Quintana, presidente de CRC, en la información de prensa.

¿Quién conducirá el programa de radio que era de Alberto Padilla?

Además de seguir con el legado de Padilla, CRC confirmó que el periodista Fernando Francia será el encargado de conducir el espacio radiofónico.

“Alberto hacía un programa personalísimo y temático. Vamos a darle continuidad a una de esas dos vertientes para que la audiencia siga obteniendo explicaciones cercanas y sencillas a temas complejos del mundo”, comentó Francia, quien es magíster en Comunicación Política, docente universitario y consultor en comunicación estratégica, continuó el comunicado de CRC.

Los periodistas Alberto Padilla y Glenda Umaña trabajaron juntos en CNN. La costarricense se mostró muy dolida con la muerte de su colega mexicano. (Archivo)

A las cinco, siempre presentará a sus columnistas habituales, como Daniel Hernández de tecnología y María Fernanda Moya en estilos de vida saludable. Además, se incorporarán como columnistas Glenda Umaña y Claudia Palacios -compañeras de Alberto Padilla en CNN-, así como Claudia Uribe, viceministra de Comercio de Colombia entre 2001 y 2004 y embajadora de ese mismo país ante la OMC entre 2004 y 2008.

A las cinco, siempre, se transmite de lunes a viernes a las 5 p. m. por 89.1 FM.

LEA MÁS: Muere en Costa Rica Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español