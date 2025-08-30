‘Hasta pronto, amigo’: la costarricense Glenda Umaña reacciona a muerte del periodista Alberto Padilla

Alberto Padilla y Glenda Umaña se conocieron cuando trabajaron en 'CNN en Español'.

La periodista costarricense Glenda Umaña lamentó profundamente el fallecimiento de su colega, el mexicano Alberto Padilla, quien murió en Costa Rica la noche del viernes 29 de agosto.

“Amanezco totalmente en shock. Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo Alberto Padilla. Dios le concedió partir en nuestra tierra, Costa Rica, donde vivía hace unos ocho años y era totalmente feliz”, escribió Umaña en su perfil de Facebook.

La periodista recordó que conoció a Padilla en 1997, cuando ambos integraron el grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN en Español, donde él condujo con éxito el programa Economía y Finanzas.

“Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales”, mencionó la tica.

La comunicadora relató que Padilla se encontraba compartiendo con amigos cuando comenzó a sentirse mal. Fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de un ataque fulminante al corazón.

“Oro especialmente por sus dos hijos adorados, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso”, destacó la comunicadora.

“¡Gracias por tus consejos! Hasta pronto, amigo. Te queremos mucho", concluyó.

Condolencias por la muerte de Alberto Padilla

La periodista mexicana Gabriela Frías también expresó su consternación por la muerte de Padilla.

“A sus hijos los abrazo a la distancia, en medio de estas horas desconcertantes, a su familia, un muy sentido pésame”, escribió también en redes sociales.

Frías manifestó que aprendió y entendió la televisión en Atlanta, donde fue la productora de Padilla, y juntos desarrollaron episodios históricos sobre crisis económicas y financieras.

Recordó numerosas entrevistas exitosas, incluyendo una realizada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nuestra dinámica se convirtió con los años en una amistad, de esas que existen sin importar cuántas veces habláramos”, reveló.

“Descansa en paz, querido Alberto, ‘queridi’, como yo te decía y tú repetías... Gracias por todo. Siempre”, concluyó.

El reconocido periodista mexicano Alberto Padilla vivió en Costa Rica durante ocho años. (Tomada de X)

Padilla, de 60 años, conducía el programa A las 5 con Alberto Padilla, transmitido por CRC 89.1 Radio, un espacio dedicado al análisis económico, político y social.

El periodista nació en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965, se graduó en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.

