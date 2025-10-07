‘¡Qué hipócrita que bajó de peso!’: Modelo talla plus cuenta las razones de su reducción en la báscula

Desde mayo de este 2025, la vida de la creadora de contenido y modelo talla plus Jessi Rodríguez tuvo un cambio importante, el cual se ha reflejado no solo en su salud sino también en la báscula.

Jessi, reconocida por defender la variedad de formas de cuerpos y por ser una orgullosa representante de las mujeres de talla grande, reconoció que ha bajado mucho de peso en los últimos meses, pero no lo atribuye a una necesidad estética sino a un motivo de salud y cuidado personal.

En los videos recientes que ha publicado, especialmente en TikTok, Rodríguez ha contado que su ropa le queda grande, aunque no se había referido en específico al tema de la pérdida de peso. Sin embargo, este lunes 6 de octubre tomó tiempo para publicar un posteo en el que contó las razones de la baja y cómo lo logró. También relató que pasó de usar talla XL en blusa y 2XL en pantalón a L y XL, respectivamente.

“Jessi Rodríguez bajó de peso, ¿cómo bajó de peso? ¿Por qué no cuenta que bajó de peso? Qué hipócrita que bajó de peso. Se ve más bella ahora que bajó de peso", fue como empezó la modelo a hablar sobre el tema, y es que estos son algunos de los comentarios que ha recibido en redes sociales a partir del notorio cambio físico.

Jessi se refirió al Body Positive, que tiene su significado en el amor propio y el que tanto ha defendido desde que hace unos cinco años comenzó su carrera como creadora de contenido. “Hasta yo me confundo porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Al principio yo era muy blanco y negro con estos temas, pero conforme han pasado los años, he entendido que todas y todos tenemos problemas de imagen corporal”, aseveró.

Agregó que cuando comenzó a trabajar en las redes sociales, tenía un peso similar al actual. Sin embargo, con el paso de los años ha ido fluctuando en el peso: subiendo y bajando. “Quiero recalcarles que siempre me he sentido divina, hermosa y espectacular. Si no, no me hubiese parado durante estos cinco años al frente de ustedes diciéndoles que vamos con toda”, manifestó.

Manifestó que ella siempre ha sido muy segura de cómo se ve y cómo se siente. También dijo que no le gusta que la feliciten o que le digan que se ve más linda porque perdió peso. “Una cosa es decirme ‘qué linda te ves, qué radiante’ (...) Lo que no estoy de acuerdo es que piensen que por alguien ser delgado tiene mayor validación o tiene mayor belleza”.

¿Por qué ha perdido peso Jessi Rodríguez?

Jessi explicó que ella siempre ha sido una persona muy saludable, pero entendió que no se estaba alimentando de forma nutritiva. Así que se sometió a exámenes médicos y a la evaluación de especialistas para encontrar una mejora.

La atendió una endocrinóloga, una nutricionista y hasta visitó al ginecólogo y asistió a terapia psicológica. Ya estaba practicando ejercicio y deporte, lo que aportaba positivismo a su cambio de vida. Con las recomendaciones comenzó a alimentarse de mejor manera.

“Me salieron unas cosas de la insulina alteradas, porque yo hacía y hacía y no veía que mi cuerpo reaccionara. La endocrinóloga me mandó un medicamento para regular esos niveles de insulina”, explicó.

Dijo que no mencionaba el nombre de la medicación porque para ella llegar a tomarla se tuvo que someter a muchos análisis y a la supervisión médica, por lo que no quisiera influir en que alguien tome el tratamiento sin antes consultar a un doctor.

“Mi objetivo no es bajar de peso, mi objetivo es nutrirme mejor, rendir mejor. El peso solo es una consecuencia de todas estas cosas que he ido revisando en mi salud para hacer la versión de mí. Yo me he amado en todas mis versiones, me he respetado y me he valorado”, concluyó.