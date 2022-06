Jessi Rodríguez quiere la corona: ‘¿Una Miss Costa Rica gorda? Vamos a intentarlo’

El nombre y las fotos de Jessi Rodríguez no han dejado de replicarse en todos los medios de comunicación desde este lunes 6 de junio. Con ella hablamos en abril del 2021, cuando fue parte de un artículo en el que se resaltaba a figuras que a través de sus redes sociales promovían la aceptación y el amor propio. Esta joven de 23 años hoy vuelve a figurar en este periódico, pues recientemente acudió al casting de Miss Costa Rica.

Su participación en las audiciones de la que serán elegidas las candidatas del Miss Costa Rica 2022 es disruptiva. Jessica Rodríguez Ruiz se presentó en nombre de todas esas mujeres que pocas veces o nunca se han sentido representadas en un certamen de belleza en los que históricamente participan mujeres con estaturas y medidas establecidas.

“¿Una Miss Costa Rica gorda? Vamos a intentarlo”, escribió la joven en su cuenta de Twitter contándole a sus seguidores que ella iba a audicionar para el máximo certamen de belleza del país el anterior lunes 6 de junio. Su mensaje suma más de 6.000 me gusta.

Jessi Rodríguez se presentó al casting de Miss Costa Rica y con su participación representó a muchas mujeres costarricenses. Foto: Instagram

A como ha llegado apoyo, también mensajes que buscan lastimar. Para Jessi la palabra gorda no es ofensiva, pero hay quienes la han utilizado con otra connotación y buscan menospreciarla.

La joven modelo y creadora de contenido conversó con Viva luego de esta vivencia en el casting. Con franqueza habló de sus motivaciones y de lo satisfecha que se siente con el mensaje que compartió y que ha llegado a países como Panamá, Guatemala y México.

Ella recalcó que en su caso nunca soñó con ser una miss, el que sí es su anhelo es poder transmitir un mensaje y promover el activismo en pro del amor propio y contra la gordofobia.

“Creo que eso se está logrando. No podía desaprovechar esta oportunidad. Siento que los medios de comunicación y las redes sociales están mostrando un cambio de pensamiento y eso se refleja en la respuesta de la gente”, dijo.

Jessi se inscribió al casting el penúltimo día. No lo niega: dudó en si valía la pena ir y exponerse a críticas y señalamientos, pero el propósito de compartir su mensaje fue más fuerte.

“El día antes dije: ‘no voy a ir’. Pensé que me iba a meter a la boca de lobo. El domingo me acosté a la 1 a. m. pensándolo. Pensé que era exponerme. Venía haciendo un trabajo mental para no agobiarme (ante los comentarios negativos), pero finalmente valió la pena. He recibido mucho apoyo incluso de otros países. La Fatshionista, una activista muy grande me México, dijo que vio lo que yo estaba haciendo”, comentó Jessi, modelo desde hace tres años y quien es publicista, productora audiovisual y estudiante de audiología.

Su experiencia como modelo permitió que Jessi llegara deshinibida ante el jurado de Miss Costa Rica.

“Me preparé poco para la pasarela, soy modelo comercial y editorial. La pasarela se nota, pero sí practiqué. Busqué videos. Estar ahí fueron otros 100 pesos. Nunca me ha costado la oratoria, pero sí me comieron un poco los nervios. Me salieron algunas muletillas, pero lo cierto es que di mi mensaje y lo pude recalcar”, agregó.

Consultada sobre si cree que su trabajo ya fue suficiente al dar su mensaje y si le es indiferente entrar o no al concurso, Jessi continúa con franqueza y asegura que respeta mucho el trabajo de las otras aspirantes.

Jessi Rodríguez es modelo y creadora de contenido.Foto: Jessi Rodríguez para LN

“Yo aprecio el trabajo que hacen las muchachas. Es una preparación súper dura, se preparan por meses, no quiero desvalidar su esfuerzo. Realmente, clasifique o no, yo ya gané porque el mensaje se pudo dar de una manera que jamás me hubiera imaginado. Pensé que llegaría a la gente, pero no con este nivel de exposición”, dijo.

Jessi reconoce su hermosura y la de todas las mujeres. Si bien en el casting de Miss Costa Rica se vio variedad de bellezas, sí reconoce que la mayor representación fue de mujeres altas y estilizadas.

“Antes de llegar hablé con una amiga que me dio tips y me dijo que llegara a admirar la belleza de las mujeres. Aveces uno tiende a compararse con lo que admira, pero como yo le digo a mis seguidoras: es comparar lo incomparable, pues todas somos diferentes.

“Cuando yo llegué me entró la tranquilidad. Dije que iba a disfrutarlo. No vi a las chicas como rivales, aprecié la belleza sin compararme”, narró con relación a su experiencia.

--¿Se visualiza como una de las candidatas de Miss Costa Rica?

No me hago expectativas. Vivo el ahora. Estoy demasiado contenta. Que sea lo que la vida tiene para mí.

--Siempre en la misma línea, ¿se imagina usted o le gustaría ver a una mujer de cuerpo grande en Miss Universo?

Sería un éxito, pero no sé si el mundo está preparado para eso.