Plataforma de empoderamiento femenino “What She Said” llega al W Costa Rica

La plataforma “What She Said”, creada en el 2016 por la cadena de hoteles W Marriott, llegará al W Costa Rica el próximo martes 29 de noviembre con dos expositoras que compartirán sus experiencias e inspirarán a otras mujeres, en el marco de la temática “The Power of Personal Retreat” (El poder del retiro personal).

What She Said fue creada “para celebrar a las mujeres fabulosas que se quedan con nosotros todos los días y a las que viven en nuestras comunidades. Queríamos crear un espacio seguro para que las mujeres compartieran sus experiencias y fueran escuchadas, aprendieran unas de otras y se conectaran”, explica la cadena hotelera.

El W Costa Rica Reserva Conchal en Guanacaste será el escenario de esta edición de "What She Said".

A través de esta plataforma, expositoras de alto nivel ofrecen conversaciones que celebran la individualidad, la inclusión y la honestidad, abordando los problemas de hoy, algunos de los que ya está hablando y otros en los que nunca piensa lo suficiente. Las conversaciones de What She Said ofrecen un lugar para navegar los desafíos y triunfos del trabajo, el amor, el juego y demás.

En esta ocasión, la conversión llega al W Costa Rica con el fin de empoderar a otras mujeres con lo mejor de sí mismas e inspirar a la acción con base a lo que se escuchará en las charlas.

Expositoras

Dr. Robin Barrett: La Dra. Robin Barrett es una farmacéutica, empresaria, entusiasta del ejercicio físico, presentadora de podcasts e influencer que ha combinado su educación en el campo de la farmacia con un enfoque en mantener un estilo de vida saludable a través del ejercicio. También creó una aplicación de acondicionamiento físico que brinda soluciones de entrenamiento de salud y bienestar.

Jessi Rodríguez: Jessi Rodríguez es una costarricense de 24 años, publicista de profesión y estudiante de audiología. Ha estado trabajando como modelo plus size y creadora de contenido durante los últimos años, inspirando a las mujeres a sentirse más seguras sobre sus cuerpos y su esencia. Se define a sí misma como una activista de liberación corporal y antigordofobia, compartiendo y enseñando a sus seguidores a ser más empáticos y deconstruyendo estereotipos de belleza.

Las charlas de “What She Said” serán transmitidas a través de Instagram Live en la cuenta de W Costa Rica este martes 29 de noviembre a partir de las 5 p.m. Para mayor información, puede visitar las redes sociales del hotel en Facebook e Instagram.