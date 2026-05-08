¿Qué hace Nancy Dobles en Nueva York? La presentadora sorprendió con una rutina en la Gran Manzana

Nancy Dobles está de paseo por Estados Unidos. Ya visitó Washington, también a su compañero Elías Alvarado y ahora está en Nueva York.

En los últimos días Nancy Dobles ha estado ausente de las transmisiones de Buen día, debido a que está de viaje por varias ciudades de Estados Unidos. En sus redes sociales ha mostrado cómo la ha pasado en Washington; también visitó a su compañero de Teletica Elías Alvarado y ahora está disfrutando de Nueva York, pero no como muchos pensarían.

Más allá de ser la turista que va a comer ricos platillos, hace compras o visita lugares históricos, Nancy aprovechó su tiempo libre para hacer algo que pocos realizan en vacaciones: ejercicio.

La conductora de Canal 7 enseñó en un video cómo salió a correr por las icónicas calles de la Gran Manzana, no solo para ejercitarse, sino también para disfrutar de los paisajes urbanos que caracterizan esta ciudad cosmopolita.

El recorrido lo realizó por la mañana del jueves. Corrió por el puente de Brooklyn y también por el de Manhattan; además, vio la Estatua de la Libertad desde lejos.

Dobles recorrió varios kilómetros trotando y gozando de la vista. Además, comentó que sus seguidores en TikTok le agradecieron por los videos por Nueva York y que se sentían como si estuvieran de viaje con ella.

“Qué bello, disfruta mucho”, “Gracias, Nan, por tan lindo paseo” y “Sí, más videos de la ciudad de Nueva York” fueron algunos de los comentarios que recibió Dobles en su publicación.