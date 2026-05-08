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¿Qué hace Nancy Dobles en Nueva York? La presentadora sorprendió con una rutina en la Gran Manzana

La conductora está de paseo en Estados Unidos, por lo que se ha ausentado en los últimos días de ‘Buen día’

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Por Jessica Rojas Ch.
Nancy Dobles
Nancy Dobles está de paseo por Estados Unidos. Ya visitó Washington, también a su compañero Elías Alvarado y ahora está en Nueva York. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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